‘Marx a Soho’, la Festa dei Lavoratori con Ferrara Off

Se Marx tornasse oggi sulla terra, cosa penserebbe delle interpretazioni che sono state date alle sue teorie, degli eventi che hanno scosso il Novecento e che hanno determinato la società contemporanea? Si basa su questo brillante spunto teatrale “Marx a Soho”, spettacolo che andrà in scena lunedì 1° maggio alle 17.30, nella splendida cornice del Chiostro di Santo Spirito, in vicolo Santo Spirito 11.

La rappresentazione – a ingresso gratuito – è stata organizzata dal teatro Ferrara Off in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea per celebrare la Festa dei Lavoratori. Tratto dal testo di Howard Zinn, adattato e diretto da Giulio Costa, il monologo – prodotto da Arkadiis assieme a Fondazione Aida – sarà interpretato dall’attore Marco Sgarbi.

“Marx a Soho” parte dal presupposto che, dopo una lunga serie di proteste nell’aldilà, Marx ottiene la possibilità di tornare sulla terra per riscattare la sua reputazione. Purtroppo però, invece di arrivare nella Soho londinese dove viveva con la famiglia, capita nella Soho newyorchese, centro nevralgico dell’economia mondiale contemporanea. Malinconico e sarcastico, portato al ricordo del passato e alla critica dei trionfi del capitalismo, interroga sé stesso: perché tutti sentono il bisogno di ripetere che le sue idee sono morte? Sul palcoscenico, Marx dialoga, si infervora, si commuove e si arrabbia con il pubblico con cui condivide il rammarico di non essere riuscito a comunicare le proprie idee: teorie sconfitte ancora prima di essere state attuate e che aspettano solo di trovare una nuova possibilità di vita nel presente.

Il giorno seguente la rappresentazione – martedì 2 maggio alle 20.30 – gli affezionati frequentatori del teatro sono invitati al concerto “Bella Ciao”, organizzato al Teatro Comunale Claudio Abbado da Ferrara Musica. Questo spettacolo – riallestito a distanza di oltre 50 anni dal suo debutto, che si è tenuto al Festival di Spoleto nel giugno 1964 – ha segnato l’inizio del folk revival italiano, determinando il lavoro di tutti i musicisti che con grande successo oggi portano la musica popolare italiana nelle piazze di tutto il mondo. Con la direzione artistica di Riccardo Tesi, le voci di Lucilla Galeazzi, Elena Ledda e Ginevra Di Marco saranno accompagnate sul palco del Comunale dalle chitarre di Alessio Lega e Andrea Salvadori, dalle percussioni di Gigi Biolcati.

Per i soci di Ferrara Off l’ingresso alla serata sarà scontato al 50%, il biglietto costerà quindi 15 euro invece di 30. Per informazioni su “Marx a Soho” scrivere a info@ferraraoff.it oppure telefonare al numero 3336282360. Per informazioni su “Bella Ciao” telefonare al numero 0532 202675 oppure rivolgersi alla biglietteria del Teatro Comunale.