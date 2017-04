Nasce la medicina di gruppo a Migliarino

di Marcello Celeghini

Migliarino. “Sarà un servizio aggiuntivo a beneficio della popolazione senza andare a toccare gli ambulatori che già sono presenti sul territorio”. Tiene a mettere in chiaro questo aspetto la sindaca di Fiscaglia, Sabina Mucchi, durante la presentazione alla cittadinanza della nuova medicina di gruppo che troverà posto, entro un anno, nelle attuali scuole elementari di Migliarino.

Una struttura organizzata che punta a farsi carico di tutti i pazienti con patologie croniche nelle loro esigenze di cure e prestazioni quotidiane. Il progetto partirà con l’impiego di tre medici di medicina generale coadiuvati dagli altri colleghi che già hanno gli ambulatori nel territorio fiscagliese. La struttura che ospiterà il servizio, reso possibile grazie all’intesa tra il Distretto Sud-Est dell’Asl e il Comune di Fiscaglia, sarà lo stabile delle scuole elementari che saranno presto trasferite nella nuova struttura appositamente costruita. Nella struttura sarà presente anche personale infermieristico e troverà posto il servizio cup, il servizio prelievi e vi si trasferirà anche la guardia medica. L’orario della struttura garantirà una copertura assai maggiore rispetto a quella che già offre l’ambulatorio nucleo cure primarie di Migliarino, che attualmente impiega sei medici di medicina generale lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 15, esclusi i festivi.

“Questo nuovo servizio andrà a potenziare l’assistenza e darà la possibilità ai cittadini fiscagliesi di avere un medico praticamente ad ogni ora del giorno- spiega Sandro Guerra, direttore del Distretto Centro Nord dell’Asl-”. Una novità che non andrà minimamente ad intaccare gli orari e le abitudini adottate negli ambulatori dei medici di base. “È importante che i cittadini, soprattutto gli anziani, non vedano questa opportunità come una minaccia di vedersi spostare il proprio medico di fiducia- puntualizza il direttore generale dell’Asl, Claudio Vagnini-. Non sarà minimamente così: i medici rimarranno nei loro ambulatori dislocati nelle diverse località”.

È ancora incerta la data precisa di apertura del servizio, poiché tutto dipenderà dal trasloco della scuola elementare nella nuova struttura. “Proprio oggi abbiamo consegnato l’appalto per la costruzione della nuova struttura scolastica alla ditta appaltatrice che, secondo cronoprogramma, entro fine anno dovrebbe consegnarci la struttura completata- assicura il primo cittadino Sabina Mucchi-. Solo allora potremmo adibire quella che sarà ormai la ex scuola elementare per l’attività ambulatoriale della medicina di gruppo”.