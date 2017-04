Addio a Guazzaloca, il cordoglio di Ascom

Nella giornata di mercoledì 26 aprile è deceduto a causa di una lunga malattia Giorgio Guazzaloca, primo (e finora unico) sindaco di Bologna non di sinistra eletto dal dopoguerra a oggi. Ma Guazzaloca fu anche presidente dell’Ascom felsinea prima e della Confcommercio regionale poi, come ricorda Giulio Felloni, presidente di Ascom Ferrara.

“La scomparsa di Giorgio Guazzaloca, già sindaco di Bologna dal 1999 al 2004, – commenta Felloni – rappresenta una grande perdita come uomo per le sue indubbie qualità umane professionali e politiche per la città di Bologna e per il sistema Confederale dove Giorgio era stato presidente dell’Ascom felsinea ed anche presidente della nostra Confcommercio regionale”

Un ricordo commosso anche da parte da parte di Alberto Succi referente storico della Federcarni ferrarese e vicepresidente regionale della stessa Federazione: “Fin dagli anni ’90 Giorgio Guazzaloca come esponente di spicco della Federcarni fu protagonista della svolta determinante delle macellerie tradizionali verso la bottega delle carni moderne. È stato un autentico pioniere”.