Scompare operaio, lo ritrovano addormentato in un fosso

Masi San Giacomo. Notte di apprensione quella appena trascorsa per un dipendente della Vetroresina. Poco dopo la mezzanotte i carabinieri della stazione di Voghiera e del Nucleo Radiomobile di Portomaggiore sono intervenuti presso l’azienda di Masi San Giacomo, poiché era stata segnalata la scomparsa di un dipendente, impegnato nel turno 22–4.

Secondo le testimonianze dei colleghi, il dipendente si era assentato dalla propria postazione di lavoro per andare in bagno. Le immediate ricerche da parte dei militari, coadiuvati dai vigili del fuoco di Ferrara, hanno permesso di ritrovarlo sei ore dopo.

Alle 6.30, infatti, l’operaio è stato ritrovato – addormentato – circa all’interno di un fossato poco lontano dal luogo di lavoro. Al momento le cause dell’allontanamento appaiono genericamente riconducibili ad uno stato di forte disorientamento spazio-temporale.