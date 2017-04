Giuliano Dottori al Korova

Per la rassegna di musica in acustico intitolata “Il silenzio del cantautore” del Bar Korova di Ferrara, questo mercoledì è il turno del rinomato cantautore Giuliano Dottori.

Nato in Canada, Dottori comincia la sua attività musicale come chitarrista. Debutta come cantautore nel 2007 con l’album “Lucida”, uscito per l’etichetta “Ilrenonsidiverte” e distribuito da Audioglobe. La rivista Rolling Stone lo definisce come un “esordio toccante”.

Dalla fine del 2007 è anche coinvolto nel progetto Amor Fou, dapprima solo come chitarrista live, poi come membro effettivo della band, insieme ad Alessandro Raina, Leziero Rescigno e Paolo Perego. La band ha pubblicato a maggio 2010, con EMI, l’album “I moralisti”. Il disco si classifica terzo al Premio Tenco nella categoria “Miglior Album 2010” e la band viene invitata ad esibirsi al Teatro Ariston il 10 novembre 2010.

Nel 2012 è uscito il terzo e per ora ultimo album della band, Cento giorni da oggi, questa volta per Universal.

Il 6 novembre 2009 esce il suo secondo album, Temporali e Rivoluzioni. Il disco vede la partecipazione nelle vesti di produttore artistico di Giovanni Ferrario, già produttore degli Scisma e chitarrista di Cristina Donà, Morgan, PJ Harvey e John Parish.

Il 23 dicembre 2010 esce, sempre per Via Audio Records, l’EP Fantasmi. Nel 2013 insieme allo scrittore Marco Rossari ha ideato “Il diavolo alla porta”, un reading/concerto ispirato all’immaginario, alla vita e alle canzoni di Bob Dylan.

A maggio 2013 è uscito il singolo Le vite degli altri, canzone ispirata all’omonimo film, il cui video è stato realizzato invitando amici e fan a riprendere col proprio telefono dalla finestra di casa. Nel 2014 esce l’album “L’arte della guerra – Vol. 1”, uscito il 1º aprile 2014. Il 7 aprile 2015 esce l’album “L’arte della guerra – Vol. 2”, che chiude il concept ispirato a Sun Tzu.

Dal 2007 è direttore artistico del Festival Musica Distesa, una rassegna di concerti e performance artistiche che si tiene alla fine di giugno a Cupramontana (An).

Dalle ore 20 è previsto un aperitivo con buffet, dalle 20.45 il concerto ha inizio con fine stimata per le ore 22. L’ingresso è gratuito.