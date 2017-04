Renzi visita Bonifiche Ferraresi: “È un pezzo del futuro del Paese”

Jolanda di Savoia. Arriva e ci sono subito mani da stringere, qualche abbraccio, un cinque alto da battere con un bambino. Un signore gli dice: “So che sei stato un arbitro”, e lui gli risponde “Sono stato un arbitro di calcio. Quando uno non è un bravo giocatore fa l’arbitro, se non sei bravo manco a far l’arbitro… fai il politico”.

Matteo Renzi è stato questo pomeriggio (venerdì 21 aprile) in visita agli impianti delle rinnovata azienda “Bonifiche Ferraresi”. Dopo essere stato accompagnato in un lungo tour, arriva nel quartier generale dell’azienda e sono solo lodi: “Sono stato in un posto fantastico che ci dice che dobbiamo essere i primi nel mondo nel settore. Da qui parte un percorso che non si ferma solo al nostro territorio, ma che deve essere d’esempio ad altri parti di Italia, penso al Meridione, che ci metta nelle condizioni di dare all’Italia quel posto che si merita. Complimento agli investitori privati – prosegue l’ex premier -: otto mesi da qui non c’era niente e oggi ci sono impianti capaci di portare posti di lavoro. È la dimostrazione che in Italia gli imprenditori quando fanno gli imprenditori (che ci mettono dei soldi anziché metterseli nelle tasche) viene fuori qualcosa di bello”.

Dopo di lui ha parlato Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi: “Ringrazio Renzi per la visita tanto inaspettata quanto gradita: il progetto che abbiamo realizzato consentirà a Bonifiche di essere leader in Europa nell’agricoltura, realizzando quel perfetto binomio tra made in Italy e innovazione”.

“Voglio fare solo una considerazione – aggiunge allora Renzi -: noi oggi siamo fortunati perché ci avete fatto vedere il futuro. Questa roba qui non è una cosa da addetti ai lavori, è un pezzo del futuro del Paese. È stato fatto in modo che il lavorare la terra venisse visto quasi come un insulto, qualcosa di offensivo, ma con l’agricoltura dobbiamo creare qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto per il cibo, dove si è fatta diventare simpatica, attraente, cool, l’idea del cibo. Oggi un ragazzino che vuole fare lo chef – afferma – è considerato uno che ha prestigio sociale, chi fa agricoltura non fa una cosa demodé ma un pezzo di cultura. Bonifiche Ferraresi ci ha insegnato come cambia l’agricoltura e come rimane la qualità italiana. So per certo che il ministro Martina (che era a fianco a lui, ndr) e il governo continueranno a impegnarsi su questo fronte. Viva le Bonifiche ferraresi che ci stanno spiegando come affrontare i temi del domani”.