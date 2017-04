Scrocca acqua della fontanella, multa da 100 euro

A seguito di una segnalazione per l’uso improprio di una fontanella dell’acqua pubblica, nel pomeriggio di martedì 18 aprile il personale del Reparto Polizia Ambientale e Edilizia del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi è intervenuto nei pressi delle giostre per bambini di piazzetta Remigio Da Ronche (zona piazza XXIV Maggio).

Giunti sul posto gli agenti hanno infatti verificato che era stato collegato un tubo di gomma alla fontanella pubblica per il caricamento di acqua all’interno del serbatoio di un autocaravan Fiat Ducato di proprietà di M. D., italiano di 29 anni.

Poichè il Regolamento di Polizia Urbana in vigore dal 4 aprile scorso prevede che l’acqua pubblica erogata da fontanelle possa essere utilizzata solo per modico uso alimentare, al titolare del mezzo è stata imposta l’immediata sospensione del prelievo e applicata una sanzione di 100 euro, da pagare entro 60 giorni. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento di personale della Polizia di Stato per ulteriori verifiche sulla persona sanzionata.