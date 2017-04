Scoperto mentre ruba una bici aggredisce i carabinieri

Stava cercando di rubare una bicicletta e, vistosi scoperto, ha tentato la fuga colpendo con calci e pugni i carabinieri. E’ stato arrestato in in flagranza dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, B.A.A., tunisino di 37 anni, senza fissa dimora e già gravato da un ordine di espulsione.

E’ successo nella tarda serata di mercoledì in via Darsena a Ferrara. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso il 37enne nel tentativo di asportare una bicicletta e, quando è stato raggiunto, ha cercato di scappare aggredendo i militari intervenuti che, però, non hanno avuto bisogno di cure mediche.

Il tunisino, a seguito di ulteriori accertamenti in caserma, è stato anche denunciato in stato di libertà per non avere ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.