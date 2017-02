Progetto ‘Next generation’: nuova linfa al pubblico del teatro di Occhiobello

Occhiobello. Traguardo importante per l’associazione culturale ‘Arkadiis’ di Occhiobello. Nei giorni scorsi l’associazione è stata premiata per la vincita del bando Funder35, promosso da 18 Fondazioni private con il patrocinio di Acri – l’Associazione delle Fondazioni – selezionata con il progetto “Next generation”.

La cerimonia è avvenuta a Roma al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla presenza del ministro Dario Franceschini.

Funder35 è un esperimento unico nel suo genere in Europa, raggruppa fondazioni bancarie di tutta Italia con l’intento di finanziare progetti per aiutare le imprese culturali, prevalentemente composte da giovani Under 35, a svilupparsi e a crescere in un ambiente sicuro. Fra tutti i settori ammessi (danza, teatro, musica, cinema, arte, circo, archeologia e turismo) nel 2016 sono stati selezionati i progetti che saranno sostenuti con 2.5 milioni di euro.

Delle 57 imprese culturali scelte in tutta Italia, 7 sono del Veneto di cui solo due imprese culturali teatrali.

Il finanziamento per Arkadiis, che grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo, presente sul territorio in cui l’associazione opera, ha avuto accesso al Bando, sarà di 35mila euro, complessivi per tre anni di progetto, il cui costo totale sarà di 50mila euro.

Con questo progetto Arkadiis, che organizza la stagione teatrale di Occhiobello, si pone l’obiettivo per le prossime programmazioni teatrali di raggiungere un nuovo target composto dai giovanissimi potenziali spettatori della fascia compresa tra i 6 e i 12 anni. “Next Generation” intende avvicinare le nuove generazioni al teatro, cercando di sopperire a una generalizzata mancanza formativa nella scuola. Il lavoro sarà concentrato sul Comune di Occhiobello e sarà una sinergia fra Polo Scolastico, assessorato all’istruzione e alla cultura. Saranno effettuati laboratori insieme alle compagnie in palinsesto, in modo che i ragazzi possano fare un’esperienza diretta del teatro e appassionare anche genitori e nonni, per trascorrere così un momento insieme.

L’associazione culturale Arkadiis, presente sul territorio di Occhiobello da anni, mira inoltre a potenziare la propria struttura tramite l’inserimento nel proprio organico di una nuova figura professionale che si dedichi al raggiungimento di nuove fasce di pubblico tramite campagne promozionali mirate, per quanto riguarda la classica stagione teatrale serale: una nuova figura che inizialmente si formerà, per poi permettere al progetto che si concretizzi e diventi, nel tempo, sostenibile.