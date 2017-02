Codigoro, tre incontri a quattro zampe

di Giuseppe Malatesta

Codigoro. Pensato con l’obiettivo di “accrescere la cultura cinofila e aprire un canale di comunicazione tra l’animale e il suo proprietario”, prenderà il via giovedì 16 febbraio il ciclo di incontri teorici gratuiti ‘Conosciamo il cane’, organizzati dall’asd ‘Università del Boccon.cino’ con il patrocino del Comune di Codigoro e l’ospitalità della locale Pro Loco.

I tre appuntamenti serali con gli amanti dei fedeli quadrupedi si terranno infatti nella sede Pro Loco di via IV Novembre (16-23 febbraio e 2 marzo, dalle 21 alle 23) alla presenza di esperti di consolidata esperienza, a partire da Rita Chiarioni, responsabile benessere animale nell’asd promotrice, oltre che istruttore cinofilo e addestratore Enci di trentennale esperienza. Con lei Silvia Gennari, psicologa e operatrice pet therapy, e Andrea Caldarelli, stimato professionista veterinario titolare dell’Ambulatorio del Delta.

Buona pratiche di accudimento e di una positiva socializzazione, norme legislative, adozione, pedigree, addestramento, pet therapy: il programma dei primi due incontri nasce soprattutto “dal riconoscere – spiegano Chiarioni e Gennari – che c’è un gran bisogno di correggere alcuni atteggiamenti limitanti e credenze comuni che non sempre coincidono con il bisogno del cane. Non sempre c’è consapevolezza di questi bisogni”.

Su tutela della salute e pratiche di primo soccorso sui quadrupedi si concentrerà invece l’intervento del dottor Caldarelli, “ciliegina sulla torta di un percorso che siamo felici di supportare – ha detto l’assessore Samuele Bonazza – e che riteniamo utile sia dal punto di vista medico, considerate anche le costanti minacce di avvelenamento con cui facciamo i conti, che da quello sociale. Migliorare la socializzazione dei nostri animali a tutti i livelli, da quelli con il proprietario a quello con gli altri, non può che esser qualcosa di positivo”.

“Sosteniamo sempre con piacere iniziative dedicate ai nostri compagni di vita – ha concluso il sindaco Zanardi – e contare già così tante adesioni (40, riferiscono gli organizzatori) premia l’idea di questa collaborazione con ‘Università Boccon.cino’, avviata già lo scorso anno. Proseguiremo senza dubbio con proposte simili a questa e ne approfitto per ricordare che questa amministrazione sostiene fattivamente le adozioni dei cani bisognosi di una famiglia con il contributo economico di 500 euro in buoni acquisto, da spendere liberamente per l’alimentazione del nuovo arrivato”.