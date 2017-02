Rimborsi Carife. Paglia: “Cautela su bontà emendamenti Pd”

Il deputato Giovanni Paglia (Si) non è affatto convinto della bontà degli emendamenti Pd a favore dgli azionisti e i risparmiatori Carife.

“Il Senato – spiega il parlamentare – ha allargato l’ambito di chi ha diritto ai rimborsi forfettari previsto per gli obbligazionisti azzerati delle quattro banche. Peccato che abbia scelto la formulazione del Pd, anziché quella più precisa proposta da Sinistra Italiana, e che così facendo rischi di rendere del tutto inefficace la norma. Si parla infatti di “trasferimento con atto fra vivi”, ovvero di donazione, che coinvolga il coniuge, il convivente o i parenti fino al secondo grado. Temo che si escluda così il caso ben più frequente della divisione di dossier cointestati, che non può tecnicamente essere considerato una donazione. Inoltre il testo approvato non coinvolge il caso di divisione dei beni a seguito di divorzio o separazione, come invece avveniva nella nostra proposta. Aspetterei quindi a parlare di norma che sana un’evidente ingiustizia, perché temo non sia così”.