Rimborsi Carife, novità positive per i risparmiatori

La Commissione Finanze ha dato l’ok alla riapertura dei termini fino al 31 maggio per le richieste di rimborso dei risparmiatori delle 4 banche (Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti), ma è anche passato l’emendamento del Pd che estende l’accesso ai rimborsi anche a chi ha ricevuto i bond dal coniuge, dal convivente more uxorio o dai parenti entro il secondo grado.

Un altro emendamento del Pd prevede inoltre che il servizio di assistenza ai risparmiatori per l’istanza di rimborso sia gratuito e che venga escluso l’addebito di oneri o commissioni da parte della banca. Escluso poi dal calcolo entro il tetto dei 100mila euro di patrimonio mobiliare il corrispettivo pagato per l’acquisto dei bond.

Soddisfatte le senatrici del Pd Dovatella Matetsini, Maria Teresa Bertuzzi e Camilla Fabbri, che spiegano come le modifiche approvate al decreto consentano importanti passi avanti. “Un lavoro impegnativo e di costante dialogo con il Governo”, che alla fine si è tradotto in un miglioramento e in un segnale della politica verso le famiglie di risparmiatori.