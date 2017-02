Farmaci. Nuovo software per farmaci: possibili disagi

In questi giorni è in fase di riorganizzazione il nuovo software gestionale di dispensazione farmaci del servizio di erogazione diretta dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. Per questo motivo – fa sapere il Sant’Anna – i tempi di attesa dei pazienti potranno prolungarsi.

I farmacisti per tutta la giornata odierna, e per diversi altri giorni, saranno supportati da operatori informatici del S. Anna, che aiuteranno il personale sanitario ad acquisire una maggiore dimestichezza con il nuovo programma.