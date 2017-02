Viola l’obbligo di dimora, guida ubriaca e provoca un incidente

Lagosanto. Una ragazza di 25 anni, sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora, ha peggiorato la sua situazione con la legge mettendosi alla guida ubriaca e provocando un incidente con feriti.

E’ successo nella tarda serata di sabato a Lagosanto su via della Costituzione. I carabinieri, giunti sul posto per effettuare i rilievi per il sinistro, hanno trovato la ragazza che ha provocato l’incidente in evidente stato ebbrezza alcolica, accertata mediante test etilometrico.

I militari hanno denunciato la 25enne per guida in stato di ebbrezza e per aver violato l’obbligo di dimora. La patente è stata ritirata ed il mezzo sequestrato.

Non è stata l’unica persona che sabato notte si è messa al volante dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. A Tresigallo è stato denunciato per il medesimo reato anche un uomo di 45 anni il quale, controllato sulla via del Mare alla guida della propria auto, è stato sottoposto all’alcol test che ha accertato una concentrazione di alcool nel sangue molto elevata.

Anche questa operazione, effettuata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, è finita col ritiro della patente e il sequestro del veicolo.