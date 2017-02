Una violenta lite tra bande rivali finisce a sassate. E’ successo giovedì pomeriggio, attorno alle 18, in via Baluardi all’incrocio con via Quartieri. La cornice delle Mura Estensi torna così teatro di una resa dei conti dai contorni piuttosto aggressivi, a poco più di un mese dall’ultima guerriglia urbana di dicembre.

La rissa è scoppiata tra due gruppi di stranieri. Un passante che ha assistito alla scena parla di una ventina di persone coinvolte. Già dai numeri, quindi, la diatriba non è passata inosservata.

Le due fazioni rivali iniziano a discutere animatamente e in pochi secondi si passa dalle parole alle mani. Cominciano a volare pugni e calci… e pietre. La rissa finisce ben presto in sassaiola. Gli autori usano le pietre come arma ma il lancio di sassi colpisce accidentalmente un paio di auto in sosta. Durante il parapiglia sembra che sia spuntata anche una lancia o una scimitarra.

Il testimone chiama le forze dell’ordine. Il tempo di sentire il suono delle sirene della polizia e dei carabinieri e parte il fuggi fuggi generale. Quando gli agenti arrivano sul posto non trovano più nessuno, gli aggressori sono riusciti a darsi alla fuga senza lasciare feriti. Del loro passaggio rimangono come testimonianza due macchine danneggiate e l’esasperazione dei residenti.