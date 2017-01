Pusher pizzicato durante i controlli nella Gad

Un pusher è stato denunciato nella giornata di ieri durante i controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato.

Si tratta di un cittadino nigeriano di 20 anni che, alla vista della Volante, si è allontanato a tutta velocità, estraendo dalle tasche alcuni involucri e gettandoli a ridosso del marciapiede, nei pressi di un’autovettura parcheggiata. La mossa non è sfuggita agli occhi degli agenti operanti che lo hanno subito rincorso e fermato. I controlli sul contenuto degli involucri hanno portato come esito la presenza di cocaina e il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli – ai quali hanno partecipato anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale” – sono state identificate in totale 22 persone e controllati tre autoveicoli. Inoltre, nel sottomura di via Belvedere, gli operatori hanno ritrovato 14,73 grammi di marijuana e 21,45 grammi di hashish, posti sotto sequestro.