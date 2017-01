Spacciava coca ed eroina nella notte di Capodanno

Duro contrasto allo spaccio nella notte di Capodanno da parte dei carabinieri di Ferrara, che hanno denunciato un 20enne nigeriano e arrestato un suo connazionale 28enne, entrambi sorpresi con dosi di stupefacente.

Il 28enne O.H.O., in Italia senza fissa dimora, pregidicato ma con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato nel corso della notte (durante un servizio predisposto per garantire l’ordine e la sicurezza dei festeggiamenti di Capodanno) su via Porta Catena, all’interno dei giardini del sottomura. Qui il giovane straniero è stato sorpreso mentre stava vendendo una dose di cocaina del peso di mezzo grammo a un uomo italiano.

Quando il 28enne si è accorto dei carabinieri ha subito tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto dai militari, contro i quali il nigeriano si è scagliato aggredendoli con calci e pugni prima di essere bloccato. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare addosso allo spacciatore, nelle tasche dei pantaloni, altre 24 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 11 grammi) e due dosi di eroina da mezzo grammo ciascuna. Lo straniero è stato quindi arrestato nella flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale e, dopo le formalità di rito, portato in carcere all’Arginone.

Sempre ieri, nel pomeriggio verso le 17, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ferrara insieme a quelli della Stazione di Porotto, hanno inoltre denunciato in stato libertà per detenzione a fini di spaccio un nigeriano di 20 anni, residente a Fiesole (FI), che è stato sorpreso a cedere una dose di cocaina a un ragazzo italiano, che è stato quindi segnalato alla locale Prefettura. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.