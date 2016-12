Corteggiamento con pistola, condannato ex maresciallo della Finanza

Un pensionato di 77 anni, G.R., ex maresciallo della Finanza in pensione, è stato condannato dal tribunale di Ferrara per le conseguenze di un corteggiamento poco ortodosso nei confronti della vicina di casa, 60enne anche lei in pensione, rimasta vedova di recente.

L’insistenza degli approcci aveva spaventato la signora. A un certo punto lei si trova anche a leggere una lettera scritta dall’ex militare e indirizzata al marito defunto, per chiedergli il permesso di sposarla. Lei a un certo punto lei si allontana perché capisce che le intenzioni dell’ottantenne vanno ormai ben oltre al semplice sentimento di amicizia.

Ma il 77enne non desiste e alla fine lei lo querela per stalking, ma il procedimento viene archiviato. Ma il 5 luglio del 2015 succede l’episodio decisivo: lui le mostra una pistola mentre passa per strada.

La donna, spaventata, segnala il fatto ai carabinieri di Pontelagoscuro che lo arrestano in flagranza per detenzione di armi e munizioni. Nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, i militari dell’Arma rinvengono all’interno di un baule nascosto, collocato nella soffitta dell’appartamento, una pistola browning cal 6.35, il cui possesso non era stato mai denunciato. Oltre all’arma, i carabinieri trovano anche un cospicuo numero di munizioni del medesimo calibro (ben 30). Patteggerà sei mesi di pena.

Nel frattempo la donna, assistita dall’avvocato Natalia La Rosa, lo denuncia per minacce. Il relativo processo – tenutosi davanti al pm onorario Alessandro Rossetti e al giudice Vartan Giacomelli – porta alla condanna di G.R. a tre mesi, con pena sospesa, e a un danno da liquidarsi in sede civile.