Il M5S in visita al canile per promuovere le adozioni

Il portavoce parlamentare del Movimento Cinque Stelle Paolo Bernini si è recato ieri in visita presso il canile rifugio della Lega Nazionale Difesa del Cane di Ferrara, in occasione di una giornata speciale per le adozioni, ed ha verificato che la corretta applicazione della normativa vigente (legge 281/91) sulla prevenzione del randagismo dà ottimi risultati.

“Con piacere ho visitato il canile-rifugio della Lega per la Difesa del Cane di Ferrara che vanta un ottimo risultato: avere più adozioni che ingressi di cani randagi – riferisce l’onorevole -. Questo dimostra che quando i precetti delle leggi sono applicati correttamente dalla Asl e dai Comuni e le associazioni collaborano in modo positivo, il randagismo si può sconfiggere”.

“Sarà costruita una nuova struttura grazie ao fondi raccolti, dando vita finalmente ad un parco-canile in cui i cani non siano costretti nelle gabbie, ma la loro gestione sia basata sui principi della zooantropologia – anticipa il portavoce pentastellato -. In tal modo si aumenta il potenziale di adottabilità dei cani e questi sono facilmente e rapidamente inseribili nel contesto familiare, perché ci si occupa a 360 gradi di tutte le problematiche comportamentali che spesso rendono complicata e difficile una adozione, oltre a rappresentare una sofferenza per i cani”.

La struttura, grazie alla sua organizzazione, può anche permettersi di accogliere cani dal sud Italia “dove invece ho verificato la costante mancanza di rispetto della normativa vigente – commenta Bernini – e l’arricchimento dei privati con il business del randagismo e l’assenza totale dello Stato”.

Per questo, soprattutto in questo periodo, “è necessario inoltre ricordare di non regalare animali per Natale perché non sono oggetti ma esseri viventi, soggetti con carattere e temperamento specifici e con esigenze socio-etologiche che devono essere rispettate – ammonisce il portavoce parlamentare -. E, soprattutto gli animali non si comprano perché il commercio e la vendita di animali equivale alla schiavitù che abbiamo l’obbligo civile e morale di fermare. Piuttosto è opportuno adottare in modo consapevole e responsabile, tanto a Natale quanto tutto l’anno”.