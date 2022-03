Sardegna amara per la Spal Primavera

di Riccardo Rizzo

Ha resistito per un’ora di gioco la Spal primavera, mettendo paura ad un Cagliari devastante sul piano offensivo e non a caso, dopo oggi, seconda forza del campionato.

La tenacia dei biancazzurri purtroppo non basta a conquistare qualche punto in terra sarda, e ad Assemini vincono i padroni di casa con un quattro a due spettacolare che fa davvero masticare amaro i ferraresi.

La squadra di Mandelli era passata in vantaggio nel primo tempo, ha subito la rimonta avversaria ma, nella ripresa, ha trovato la forza per pareggiarla, salvo poi rovinare tutto con un pasticcio di Yabre che ha regalato la doppietta ad uno scatenato Luvumbo.

Il quarto gol finale siglato da Yanken sentenzia un punteggio troppo severo per la squadra di Ferrara, che tuttavia non può far altro che accettare il verdetto del campo e tenersi stretta solo la buona prestazione. La classifica è impietosa e le speranze di mantenere la categoria si riducono sempre di più, soprattutto dopo la vittoria del Lecce- diretta concorrente- che ha allungato a +4 la distanza tra gli spallini e il terzultimo posto valido per disputare i playout di fine stagione.

Il divario di classifica tra Cagliari e SPAL non s’è praticamente mai visto nella prima parte della sfida giocata in Sardegna, perché fin dalle prime battute i biancazzurri hanno giocato a testa alta mettendo in mostra intensità e una convincente circolazione del pallone. Orfei mette i brividi con un bel diagonale poco dopo il fischio d’inizio, poi a metà tempo è Wilke a sbloccare il risultato per gli estensi sfruttando un filtrante preciso di Boccia che coglie impreparata la difesa sarda.

I rossoblù ballano un po’ nel reparto arretrato, ma quando partono all’attacco con il tridente creano sempre qualche pericolo dalle parti di Rigon. Il pareggio dei padroni di casa arriva praticamente subito dopo il gol incassato, grazie al tap-in facile del capitano sardo Kourfalidis servito alla perfezione da uno straripante Luvumbo sulla sinistra.

L’esterno angolano è il fattore determinante che sposta l’equilibrio del match, dato che poco dopo il gol del pari è proprio lui a ribaltare la situazione con un assolo in area e un tocco d’esterno che supera Rigon per la seconda volta. In sette minuti il Cagliari sposta l’inerzia del match a suo favore, ma la Spal è viva e lo dimostra immediatamente una volta ripartiti nel secondo tempo.

Dopo una manciata di minuti dal rientro in campo, la squadra di Mandelli trova il pari grazie alla prima rete spallina di Noireau-Dauriat, arrivato nel mercato invernale. L’ex Psg approfitta dell’errore di Noah e supera D’Aniello con un diagonale potente sotto l’incrocio, nonostante il tentativo di deviazione da parte del portiere cagliaritano.

La gara si incanala verso un buon equilibrio che vede occasioni pericolose da una parte e dall’altra, ma lo sfortunato controllo di Yabre da ultimo uomo, appena passata l’ora di gioco, consegna sempre a Luvumbo un regalo impossibile da non scartare. Sotto con la terza rete, gli ospiti provano comunque una reazione premendo con forza nella metà campo degli isolani, senza però trovare lo spiraglio giusto con Boccia e Puletto.

La rete in pieno recupero di Yanke, su un contropiede ben orchestrato dall’altro subentrato Sulis, rappresenta una punizione eccessiva per una Spal coraggiosa, che ha dato parecchio filo da torcere ad una big di categoria. Nel post-partita mister Mandelli si congratula coi suoi per la buona prestazione, ma per potersi salvare, da qui fino alla fine, serviranno solo dei punti per risalire la classifica: “Oggi abbiamo giocato una bella partita, creando tanto e costruendo diverse trame di gioco interessanti. Al tempo stesso, purtroppo, abbiamo concesso tante occasioni e un episodio sfortunato ci condanna all’ennesima sconfitta. La Spal deve essere sempre come quella che abbiamo visto in campo oggi qui a Cagliari: una squadra viva, che trova divertimento nel disputare una partita di calcio. I ragazzi hanno dimostrato di volerci credere fino alla fine. Lo spazio per fare l’impresa- e salvarsi- è ancora a nostra disposizione“.

Cagliari-Spal 4-2 (pt 2-1)

Cagliari (4-3-3): D’Aniello; Zallu (dal 40’s.t. Sulis), Palomba, Obert, Noah; Kourfalidis, Conti, Cavuoti (dal 22’s.t. Carboni); Tramoni (dal 22’s.t. Yanken), Luvumbo (dal 33’s.t. Pulina), Masala (dal 40’s.t. Corsini). A disp. Lolic, Fusco, Caddeo, Schirru, Vitale, Murru, Secci. All. Agostini

Spal (4-3-3): Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini (dal 30’s.t. De Milato), Mihai (dal 30’s.t. Roda), Boccia (dal 40’s.t. Fiori); Noireau (dal 30’s.t. Puletto), Wilke, Orfei (dal 44’s.t. Traorè). A disp. Magri, Alessandroni, Borsoi, Forapani, Simonetta. All. Mandelli

Arbitro: Sign. Valerio Pezzopane di L’Aquila. (Ass.ti: Pragliola- Del Santo Spataru)

Marcatori: al 27’p.t. Wilke (S), al 29’p.t. Kourfalidis (C), al 36’ p.t. e al 15’s.t. Luvumbo; al 4’s.t. Noireau (S), al 46’s.t. Yanken (C)

Ammoniti: Masala (C), Mihai (S), Zallu (C)

Note: Giornata serena, campo in buone condizioni. Recuperi: 0’p.t.- 4’s.t.