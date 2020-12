La Putinati non si ferma e riparte dai giovani

Le attività però non si fermano solo al settore giovanile, infatti storicamente la polisportiva ha sempre offerto attività anche per adulti e per la terza età, e vengono svolte attualmente con la modalità on line. Tutte le informazioni si possono avere tramite polisportivaputinati@uispfe.it.

“Il nostro obbiettivo è costruire un grande settore giovanile che dia la possibilità ai nostri giovani di praticare attività fisica, offrendo un ampio ventaglio di proposte, non solo con le nostre attività ma anche con le collaborazioni di Uisp Ferrara, in primis, e con nostre Asd amiche, come la Corriferrara, il Tennis Club Giardino, la Jazz studio e lo Skatepark Le Mura” afferma il presidente della Putinati, Andrea De Vivo.

