Spal e Lazio vicine all’accordo per Fares: si chiude in 48 ore

di Davide Soattin

La trattativa per il passaggio di Fares dalla Spal alla Lazio continua senza sosta e potrebbe giungere al tanto atteso epilogo già nel corso delle prossime quarantott’ore, con il calciatore che si legherà al club di Lotito attraverso un quadriennale da 1 milione a stagione.

Tra le giornate di domani e giovedì infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, in seguito ai continui dialoghi tra il direttore sportivo biancazzurro Zamuner e quello dei biancocelesti Tare, i due club dovrebbero trovare l’accordo per il trasferimento dell’esterno algerino alla corte di Simone Inzaghi, nel segno di una quadra che sia in grado di soddisfare ambo le parti.

A questo proposito, considerando che Fares ha da tempo già dato il proprio parere positivo per mettere la firma sul contratto che lo unirà ai capitolini e riabbracciare il compagno di avventure Manuel Lazzari, da soddisfare rimangono soprattutto le richieste della Spal, che chiede tra i 10 e gli 11 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, mentre la Lazio sarebbe più propensa a versare una somma tra i 6 e i 7 milioni, aggiungendo una contropartita tecnica che possa far così scendere il prezzo del cartellino.

In questo senso, dopo aver già proposto i profili degli attaccanti Palombi (che piace molto a Zamuner, ndr), Gondo, Lombardi e Kiyine, la Lazio ci riprova, rilancia e mette sul piatto anche il nome del centrocampista Davide Di Gennaro che, di rientro dal prestito di un anno alla Juve Stabia, dove ha collezionato 12 presenze e messo a segno 1 gol tra Serie B e Coppa Italia, potrebbe essere inserito nella trattativa, in attesa di capire quali scelte faranno gli estensi nelle prossime ore.

La Spal si augura di poter chiudere in tempi brevi la questione, soprattutto per poter dare inizio alle grandi manovre di riduzione del monte ingaggi, attraverso la cessione degli elementi più onerosi per il bilancio come Castro, Berisha, Valoti, Viviani, Murgia e Bonifazi, per poi iniziare a muoversi sul mercato in entrata e costruire un gruppo competitivo da affidare nelle mani di Pasquale Marino, incaricato di riportare Ferrara in Serie A.