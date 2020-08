Identificato il 36enne annegato a Lido Estensi

Lido degli Estensi. È stato identificato il corpo ritrovato giovedì sera nelle acque di Lido degli Estensi. La vittima dell’annegamento, consumatosi verso le 17 del 20 agosto tra i bagni Oro e Italia, è Mirko Balzanelli, 36enne residente in Veneto nella provincia di Verona.

Era arrivato da solo al Lido Estensi per passare qualche giorno al mare, una sua grande passione, ma purtroppo la vacanza è finita in tragedia. Sono stati i genitori, allertati dalla Guardia Costiera, a identificare la salma trasferita all’istituto di Medicina legale per l’autopsia.

Il riconoscimento è avvenuto nella mattinata di sabato 22 agosto, a due giorni di distanza dalla tragedia, quando il 36enne si era tuffato in acqua per una nuotata.

I bagnini, che l’avevano visto in difficoltà a causa del mare mosso, si erano precipitati da lui per soccorrerlo ma poco dopo era sprofondato in acqua e se ne erano perse le tracce in mezzo alle onde.

Si era subito attivata la macchina dei soccorsi – con intervento del presidio acquatico del distaccamento dei Vigili del fuoco di Comacchio, coordinati dalla Capitaneria di porto di Porto Garibaldi e poi aiutati da una squadra di sommozzatori da Ravenna e da un elicottero proveniente da Bologna – fino al drammatico epilogo.

Dopo ore di ricerche, attorno alle 20, è stato avvistato il corpo a circa 50 metri dalla spiaggia del Bagno Maremoto di Lido degli Estensi, e al medico arrivato non è rimasto che constatarne il decesso. Il pm Andrea Maggioni ha disposto il trasferimento della salma a Medicina legale, dove è stato riconosciuto dai genitori, chiamati dalla Guardia Costiera che aveva trovato il borsone della vittima sotto un ombrellone e così era riuscita a risalire ai familiari, colpiti dal lutto più profondo per la scomparsa del figlio, che lavorava nell’azienda di famiglia come produttore di mobili intagliati.