Mascherine obbligatorie anche all’aperto dopo gli assembramenti nei parchi

L’ordinanza firmata dal sindaco estende quindi l’obbligo di mascherina non solo nei luoghi chiusi ma anche nelle aree all’aperto. Un provvedimento precauzionale per contenere la diffusione del contagio che determinerà controlli più serrati per verificare il distanziamento sociale ed evitare affollamenti.

Il sindaco, nella riunione di giunta, ha preferito non procedere con la chiusura per non penalizzare i ferraresi che rispettano le regole, ma ha optato per seguire la ‘linea Zaia’ già adottata in Veneto.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.