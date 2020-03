Misen e Coronavirus, il Salone delle Sagre rinviato al 2021

Gli appassionati del Misen quest’anno resteranno a bocca asciutta. Il sempre apprezzato e partecipato Salone Nazionale delle Sagre, pronto a festeggiare la sua diciottesima edizione nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 aprile a Ferrara Fiere, è stato annullato a causa del protrarsi dell’emergenza legata al Coronavirus.

Una decisione “presa con rammarico” spiegano i vertici di Ferrara Fiere Congressi e dell’associazione turistica Sagre e Dintorni che, dopo ampia consultazione, hanno deciso a malincuore di cancellare la nota kermesse enogastronomica.

La stessa sorte, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, era già toccata a Sealogy, il primo salone europeo sulla Blue Economy che però è stato ‘semplicemente’ rinviato da marzo a novembre.

Per il Misen, invece, si salta definitivamente al prossimo anno. I tanti appassionati del cibo di qualità che il salone ha sempre richiamato in Fiera dal territorio ferrarese e dalle regioni confinanti – specialmente Veneto, Lombardia e Toscana – quest’anno resteranno, dunque, a bocca asciutta, in attesa che vengano stabilite le date dell’edizione 2021.