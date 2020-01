Il consiglio comunale di Cento si spacca sulla Borgonzoni

di Serena Vezzani

Cento. Aria “rovente” mercoledì sera durante la seduta ordinaria del consiglio comunale: non solo per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo Pd Piero Lodi sul riscaldamento globale, ma anche in merito alla situazione interna alla giunta, che ha visto il passaggio di testimone della carica di capogruppo di maggioranza di Cento Civica, Mark Alberghini, a Luca Parmeggiani.

Situazione tesa, dunque, in aula, dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Fabrizio Toselli per il suo appoggio alla candidata alle regionali Lucia Borgonzoni, scelta che non ha incontrato il parere unanime dei suoi assessori: ma il neo-capogruppo Parmeggiani ha precisato come la maggioranza, nonostante tutto, continui a essere “unita, coesa e senza segnali di spaccatura: vogliamo portare a termine il mandato” confermando così “pubblicamente la fiducia a questa amministrazione”.

Qualche frecciatina, però, dai banchi dell’opposizione: dopo la comunicazione dell’avviato procedimento di conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Piero Lodi commenta che “per l’attesa comunicazione delle dimissioni del nostro sindaco dovremo ancora attendere, ne prendiamo atto”, mentre per il capogruppo Diego Contri “è inutile votare le delibere: in quest’aula è stata respinta l’esibizione dello striscione di Giulio Regeni e poi l’assessore Labianco ha deciso di appenderlo: si è così ampiamente dimostrato che la sovranità del consiglio comunale può venire tranquillamente calpestata”.

Da un tema caldo all’altro, con l’approvazione dell’odg del Partito democratico si è poi aggiunta la voce della città di Cento alla lotta sul fronte climatico ambientale, in merito ai recenti provvedimenti del Parlamento europeo e della Cop25. Si impegna così la giunta a “riferire annualmente in Commissione ambiente le azioni intraprese in merito alle politiche green, a farsi promotrice di decisive campagne di sensibilizzazione, a condurre un report annuale sul rischio idrogeologico, a gestire in modo più efficace le domeniche ecologiche, a studiare concretamente già dal prossimo bilancio previsionale forme di incentivazione locale che si aggiungano alle misure nazionali e regionali, come lo sharing e il contenimento consumi in ambito edilizio e civile”.

Nello specifico, il Pd mette l’accento sugli sfalci in gestione alla società Clara, mentre il vicesindaco Maccaferri e il sindaco Toselli hanno ricordato le recenti iniziative “green”, dalla piantumazione di cento piante nel parco Luigi Tenco al Festival della Scienza promosso dal Don Zucchini, passando per la valutazione di un progetto di una pista ciclabile.

Approvati anche la convenzione dei Patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Sipro, e la partecipazione azionaria del Comune di Cento in Inrete Distribuzione Energia Spa.