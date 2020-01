Il Kleb vince, ma che spavento per il vicepresidente

di Andrea Mainardi

Un primo pomeriggio surreale quello vissuto dai biancoazzurri, capaci di espugnare Mantova in una partita che ha rischiato di finire in tragedia per il malore occorso al vice presidente Marco Cocchi, prontamente soccorso e salvato dall’operato dei sanitari presenti al PalaBam.

In tutto questo, sul parquet che inevitabilmente finisce in secondo piano, Ferrara vince piazzando un grande parziale di 8-16 grazie soprattutto alla grande partita del trio Wiggs-Baldassarre-Vencato.

La cronaca: Tre perse ed una tripla sbagliata di Wiggs sono i primi due minuti dei biancoazzurri, i quali almeno iniziano tosti in difesa concedendo pochissimi ai virgilani a segno solo con Raspino (6-2 al 4′). A prendere per mano la Feli Pharma ci pensano allora Vencato e Baldassarre con il primo che mette la museruola a Clarke in difesa ed il secondo capace di segnare in ogni modo. Mantova ha le polveri bagnate in attacco trovando canestri solo da Raspino in area e coach Finelli chiama timeout dopo il pregevole appoggio a tabellone di Wiggs che vale il +9 al 7′. La reazione dei padroni di casa c’è, con cinque punti di Visconti e due di Ghersetti che riportano i bincorossi a due possesi di distacco col primo quarto che termina sul 15-19.

Cinque punti di Clarke ridanno inerzia a Mantova, capace di pareggiare e di portarsi anche avanti con tre liberi di Visconti. Ferrara dal canto suo fatica tremendamente a segnare soprattutto per lo scarso apporto al tiro dato da Panni e Campbell (24-21 al 14′). Dal nulla però arrivano cinque punti vitali ad opera di Buffo seguiti da un gioco da ter punti di Panni, capaci di riportare entusiasmo in casa estense. La replica mantovana è affidata ancora a Clarke che dalla distanza segna il pari a quota 29, dall’altra parte non sbagliano Vencato da tre e Wiggs da sotto, con un bel taglio premiato dall’assist di Baldassarre (31-35 al 18′). L’equilibrio persiste fino all’intervallo chiuso avanti di un punto da parte di una Feli Pharma magari non bellissima, ma capace di restare in partita con la forza del collettivo.

Ferrara pigia sull’acceleratore alla ripresa della partita. Coach Leka da’ fiducia a Campbell nonostante tutto e due recuperi portano a cinque punti, ai quali replica il solito Clarke inventando dall’arco. Anche Wiggs non è da meno tornando a segnare da tre (43-47 al 23′) ma Mantova piazza l’ennesimo parziale di 10-0 con Clarke, Ghersetti e Visconti portandosi sul +4. Coach Leka chiama timeout ma la Feli Pharma non trova rimedio all’asse formato da Clarke e Visconti che continua a massacrare i biancoazzurri tanto dall’arco quanto in penetrazione. A due minuti dalla fine però ecco quello che nessuno vorrebbe vedere: il presidente del Kleb Basket Marco Cocchi è vittima di un grave malore ed è prontamente soccorso dai sanitari presenti nello sgomento generale. Il PalaBam è ammutolito ed il clima della partita cambia radicalmente. Dopo diversi minuti di apprensione il peggio sembra scongiurato e la gara riprende con Mantova che chiude il quarto avanti di sei lunghezze. In un’atmosfera quasi surreale il Kleb si compatta ed inizia la sua lenta ma costante rimonta. Mantova non segna più e Ferrara, trascinata da Vencato e Baldassarre arriva prima a contatto con i primi punti di Cambpell e poi sorpassa grazie a Wiggs (65-63 al 39′). La Pompea prova a non mollare pareggiando con Raspino, indomabile a rimbalzo ma ancora Baldassarre firma il canestro decisivo seguito dai liberi di Panni che portano in dote due punti pesantissimi al Kleb che vince 67-69. Un successo questo, il secondo consecutivo in trasferta, che non può che essere dedicato al vice presidente Cocchi in attesa della sua pronta guarigione.