Controlli dei carabinieri. Tre denunce e droga trovata nei giardini del Grattacielo

Tre denunce a carico di altrettante persone e droga trovata e sequestrata nei giardini del Grattacielo. Sono questi i risultati più evidenti del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel pomeriggio di martedì dai carabinieri di Ferrara, coadiuvati dal personale del 4° Battaglione carabinieri “Veneto” di Mestre, da una squadra Sat (Supporto all’Arma Territoriale) e con la collaborazione dell’unità cinofila appartenente alla Polizia locale di Ferrara.

La prima denuncia, per furto, è scattata nei confronti di un uomo italiano di 38 anni, pregiudicato, pizzicato dopo aver sottratto generi alimentari per un valore economico di lieve entità al supermercato “Penny” di via Darsena. La seconda è stata per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio a carico un uomo del Mali di 29 anni, pregiudicato. Un nigeriano di 26 anni è stato invece denunciato per spaccio: è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana per un peso complessivo di 8 grammi e mezzo.

Durante i controlli, come detto, è stata trovata e sequestrata della droga: quattro involucri di marijuana per un peso complessivo di 49 grammi che erano nascosti nei giardini di via Felisatti.

Nell’ambito dello stesso servizio sono state controllate 42 persone, di cui 40 extracomunitarie.