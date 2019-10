Le forze economiche ferraresi ‘blindano’ la Camera di Commercio: “No a qualsiasi accorpamento”

“La ripresa e la modernizzazione della provincia di Ferrara non può prescindere dalla presenza della Camera di commercio, presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e della tenuta, anche sociale, delle comunità”. Così le associazioni economiche della provincia che venerdì mattina (25 ottobre), all’unanimità, hanno votato la piena contrarietà a qualsiasi ipotesi di accorpamento dell’Ente di Largo Castello.

“Il ruolo determinante nelle politiche di innovazione e di crescita – si legge nel documento sottoscritto da Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Cia, Cna, Confindustria Emilia e Legacoop estense – e la centralità nel sistema di incontro fra informazione, formazione ed esigenze di sviluppo delle imprese, anche nella prospettiva dei mercati internazionali e del sostegno all’occupazione, fanno, infatti, della Camera di commercio di Ferrara un attore insostituibile dello sviluppo territoriale, che va ben oltre alle pur fondamentali funzioni amministrative di tenuta del Registro delle imprese e di raccordo tra politiche pubbliche e istanze del mondo produttivo”.

Un appello dunque, quello levatosi dalle associazioni d’impresa, di grande valenza politica, un gioco di squadra senza se e senza ma per ribadire, una volta di più, la necessità della permanenza sul territorio ferrarese della Camera di commercio, soggetto pubblico autonomo, governato da imprenditori che agiscono nell’interesse delle imprese e capace, negli anni, di ottimizzare risorse e costi non per fare meno servizi, ma per farne di più e meglio.

Tre, in particolare, le richieste contenute nel documento: la volontarietà del processo di definizione del territorio di riferimento della Camera di commercio di Ferrara, anche al fine di scongiurare i rischi di desertificazione istituzionale; la valorizzazione della coincidenza territoriale fra Camera di commercio, Prefettura e Provincia; la possibilità di deroga per la Camera di commercio di Ferrara (in possesso dei requisiti di equilibrio finanziario) nell’ipotesi si proceda con gli accorpamenti.

La Camera di commercio in pillole: