Basket. Una Feli Pharma sprecona cade a Ravenna

di Andrea Mainardi

Non riescono a concedere il bis i biancoazzurri sul bagnatissimo parquet del Pala De André. La Orasì infatti vince al termine di un match che Ferrara ha giocato con la giusta intensità per tutto il primo tempo, salvo poi pagare nel secondo le orrende percentuali al tiro pesante (2/19) ed un’altra serata difficilissima per Folarin Campbell. E dire che Fantoni e compagni hanno chiuso con un incredibile +16 il conto complessivo della valutazione di squadra, ma escono mani vuote anche a causa delle particolarissime dinamiche della partita.

Ravenna infatti ha speso tantissimi falli togliendo spesso il ritmo a Ferrara, che per larghi tratti ha segnato solo dalla lunetta, mentre ha trovato da Marino, Venuto, Thomas e Potts quei canestri ‘dal nulla’ nell’arco della partita che sono mancati alla Feli Pharma. I biancoazzurri hanno mostrato davvero troppa difficoltà nel trovare il canestro e soprattutto di prendere le giuste decisioni nella metà campo offensiva, trovando solo in Baldassarre e Fantoni i giocatori capaci di segnare con un minimo di continuità.

La cronaca. Sono gli americani delle rispettive formazioni a segnare i primi punti della gara. Ne esce in particolare un bel duello tra Wiggs e Potts anche se proprio l’esterno della Orasì e Thomas devono lasciare presto il campo dopo aver speso già due falli. Ferrara è infatti brava ad attaccare l’area portandosi in vantaggio (9-11 al 6′) ma coach Cancellieri trova in Treier e Jurkatamm energie fresche e canestri dalla panchina. La Feli Pharma prosegue segnando poco o nulla dalla lunga e media distanza, muovendo il proprio tabellino grazie al grande lavoro di Fantoni e Panni sulle palle sporche. Molto preciso anche Wiggs dalla lunetta e a fine primo quarto regna la parità a quota 21.

I padroni di casa provano ad accelerare tornando da Thomas che di talento e voglia, assieme a Jurkatamm, porta Ravenna sul +6. Dopo qualche minuto di confusione anche Ferrara riprende a segnare con Campbell che, nonostante ancora non sia brillante al tiro, ispira i compagni e fa commettere il terzo fallo a Thomas. Il contro-parziale di 0-11 è servito e coach Cancellieri chiama timeout sul +5 estense, da qui si riparte poi con Potts bravo a trovare canestri di talento ma dall’altra parte Ferrara è letale nello sfruttare la stazza dei propri esterni in post basso. Addirittura Wiggs segna la sua seconda tripla di serata e si va all’intervallo sul 35-39.

L’attacco di Ferrara smette però totalmente di funzionare nel terzo quarto, venendo ingabbiato dalle scelte ‘estreme’ ravennati fatte di tanti falli e costanti raddoppi sul portatore di palla (50-41 al 25′). La Feli Pharma trova in Baldassarre l’unico giocatore capace di produrre qualcosa in attacco e la partita prosegue sempre estremamente spezzettata, tra falli e minuti interi impiegati per ripulire un parquet scivolosissimo. Nonostante tutto i biancoazzurri ai liberi rosicchiano qualche punto arrivando all’ultimo quarto sotto solo di cinque lunghezze.

Negli ultimi dieci minuti la partita resta bruttissima a vedersi e con entrambe le squadre che appaiono incapaci di prenderne il controllo. In un modo o nell’altro prima Campbell e poi Wiggs ristabiliscono la parità a quota 60, risponde dall’altra parte Marino con cinque pesantissimi punti. Per Ferrara torna a segnare anche Fantoni e si arriva negli scampoli finali con la gara ancora in equilibrio. Tutto si decide in pochi possessi quando Campbell tutto libero sbaglia la tripla del potenziale pareggio mentre dall’altra parte Thomas si inventa un canestro ad altissimo tasso di difficoltà per il +4. Ferrara a questo punto non ne ha più e Potts chiude definitivamente i giochi buttandosi dentro e segnando con fallo subìto.

Le facce sconsolate di coach Leka e dei giocatori estensi la dicono lunga su questa sconfitta che, seppur dalle dinamiche particolari, lascia ancora la sensazione che la Feli Pharma sia un cantiere apertissimo.