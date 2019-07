Pescatore ferrarese muore annegato in vacanza

Tragedia in vacanza. Un ferrarese di 52 anni, Aldo Marchetti, ha perso la vita mentre stava pescando nel fiume Natisone a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. L’uomo stava praticando il suo hobby preferito quando, probabilmente colto da un malore improvviso, è caduto in acqua e non è più riuscito a tornare a riva.

Il dramma si è consumato lunedì pomeriggio – si ipotizza verso le 16, ma è difficile stabilire l’orario con precisione – sul territorio comunale di Pulfero, all’altezza della frazione di Stupizza, una zona che il 52enne conosceva bene in quanto meta ideale per la pesca alla trota che aveva raggiunto a bordo del suo camper.

A dare l’allarme è stato un pescatore sloveno che ha notato il corpo che galleggiava nelle acque del Natisone e ha provato a soccorrerlo, ma ormai non c’era più niente da fare.

I soccorsi del 118 intervenuti con un’ambulanza da San Pietro al Natisone non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sarà l’autopsia a chiarire se la causa del decesso sia stata proprio il malore o l’annegamento dovuto alla caduta e alla perdita dei sensi in acqua.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Leonardo per effettuare gli accertamenti del caso e dare la triste notizia ai familiari, residenti a Ferrara e partiti martedì mattina in direzione Friuli per il riconoscimento della salma del congiunto.