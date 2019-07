Baby K, concerto ‘in Rosa’ alle Nazioni: “In tasca gli smartphone, godiamoci la serata”

Lido Nazioni. Ha il volto energico di Baby K la Notte Rosa di Comacchio, colorata con i suoi Lidi come i 110 km di costa di Emilia, Romagna e parte delle Marche, una riviera sincronizzata sui lunghi festeggiamenti del cosiddetto capodanno dell’estate.

Prima ancora che i fuochi pirotecnici illuminassero in contemporanea il cielo dell’alto Adriatico, in piazza Italia a Lido delle Nazioni gli occhi erano tutti incollati su Baby K, che dal palco invita a lasciare in tasca smartphone e fotocamere, “perché è più importante viversi questi momenti insieme senza l’ossessione di condividerli” e intrattiene con il suo repertorio a metà tra il pop e rap. Tra i brani più attesi certamente ‘Playa’, il singolo più recente dell’artista che in dieci anni di carriera ha collezionato tre album e premi ambitissimi con brani di successo come Roma-Bangkok, Voglio ballare con te e Da zero a cento.

Anche sotto il palco di Lido delle Nazioni sono questi ultimi i brani più apprezzati e coinvolgenti, a cui si aggiungono quelli meno noti, molti accompagnati dalle coreografie del corpo di ballo che segue la rapper nel suo ‘Icona Live Tour’, uno spettacolo condito anche da parecchio merchandising come testimoniano i diversi inviti di Baby K ad acquistare gadget e magliette.

E ignorando i campanilismi locali, parecchi sono pure i saluti lanciati al “fantastico pubblico di Ferrara”, un fantastico pubblico accolto nel Lido comacchiese completamente ridisegnato nei suoi arredi urbani, che ha saputo sorprendere con le forme colorate e insolite dei nuovi elementi posizionati sulla via pedonale e ciclabile.

Tutt’intorno, nei sette lidi in festa, non mancano i diversivi, a tavola come in gelateria, nei bar e ristoranti vestiti di rosa per l’occasione e pronti a bissare sabato 6 luglio con ‘La Notte Rosa continua’, il naturale proseguimento di una giornata che segna solo l’inizio di un weekend di movida che promette di soddisfare con i grandi numeri operatori e imprenditori della costa.

Sarà di nuovo il palco di piazza Italia a Lido delle Nazioni il centro della festa, con una serata di spettacolo che vedrà protagonisti dalle 21.30 alcuni giovani talenti e poi dalle 22 spazio a ‘Italyamo’, il tour estivo di Radio Company che farà ballare tutti con i grandi successi italiani di sempre mixati dal duo Antonello Cerri e Daniele Belli, dj e vocalist.