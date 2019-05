Carife. La lettera di Tagliani e la risposta della Vestager

Il 19 aprile, il sindaco Tiziano Tagliani ha scritto alla commissaria europea Margrethe Vestager per rappresentarle il proprio sconcerto sulla sorte di 20mila piccoli risparmiatori e dei lavoratori coinvolti nella vicenda Carife che ha portato a gravi ripercussioni sulla economia locale. La missiva è stata consegnata il 24 aprile durante l’incontro tra la commissaria e le associazioni di risparmiatori, tra le quali Amici di Carife. Vestager ha riposto con una lettera recapitata il 14 maggio al sindaco e diffusa il 16.

La commissaria conferma quanto già aveva detto alle associazioni. Ovvero che, da un lato, spettava all’Italia trovare la decisione più opportuna valutando le situazioni delle banche caso per caso. Dal canto suo, per Carife come per Tercas, la Commissione avrebbe approvato senza problemi l’intervento dello ‘schema volontario’ del Fitd, che però non sembra esserle mai stato sottoposto (sappiamo dal presidente del Fondo che era disponibile quattro giorni dopo la messa in risoluzione). Dall’altro lato, quello dei risarcimenti, la commissaria fa intendere che l’Ue – pur ritenendo preferibile la verifica delle posizioni caso per caso in modo da evitare danni ai contribuenti e di incentivare comportamenti scorretti – non avrebbe e non ha avuto problemi nell’allentare le maglie per aiutare i risparmiatori individuali più vulnerabili, anche collaborando con il Governo per la creazione di un nuovo sistema di compensazione.

Di seguito riportiamo lo scambio epistolare, partendo dalla lettera di Tagliani

Da Sindaco di Ferrara mi sento obbligato a rappresentarLe uno sconcerto profondo dei miei concittadini i quali non comprendono, come anche io non comprendo, se il sistema che presiede alle tutele del risparmio in Europa abbia profili non dico di equità, ma addirittura di logicità e coerenza. Ai nostri occhi infatti, la vicenda CARIFE appare paradossale, così come paradossale è che fino ad oggi nessuno, se non i risparmiatori e i lavoratori, risponda per errori macroscopici, omissioni, ritardi che a noi risultano chiaramente imputabili alle istituzioni che hanno gestito questa crisi aziendale. In primo luogo, la Banca d’Italia ed il Ministero della Economia e delle Finanze, dopo due anni di commissariamento che non ha risanato la banca, hanno autorizzato commissari e la Fondazione Carife (azionista di controllo) ad approvare nella assemblea straordinaria dei soci del luglio 2015 un progetto di salvataggio che questi stessi enti hanno poi giudicato inattuabile qualche settimana più tardi. Tale soluzione avrebbe dovuto essere sostanzialmente analoga a quella adottata per la Banca di Teramo TERCAS e sulla quale la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea si è espressa confermandone la legittimità anche sotto il profilo del diritto comunitario. Infatti con sentenza del 19 marzo 2019, la Corte di giustizia dell’UE ha annullato la decisione della Commissione del 23 dicembre 2015 che aveva erroneamente ritenuto che le misure di sostegno concesse a Banca Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Nel merito, la Corte di giustizia ha affermato che l’aiuto concesso da uno Stato, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, deve presentare due condizioni distinte e cumulative: deve essere imputabile allo Stato e deve essere concesso mediante risorse pubbliche. Tutto questo ha prodotto una disparità grande di trattamento ed ha gettato nello sconforto oltre 20 mila piccoli risparmiatori di una banca territoriale con gravi ripercussioni sulla economia locale. In occasione quindi della visita presso il Suo ufficio di una delegazione di questi risparmiatori, che La ringrazio aver ricevuto, auspico che Lei saprà fornire loro le indicazioni necessarie a rinsaldare la fiducia nelle Istituzioni e l’impegno per una Europa quale volano di pace e di sviluppo e non burocratica ed iniqua.

Il 14 maggio è giunta la risposta della commissaria Vestager