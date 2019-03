Il Sant’Anna premiato da Onda con “Una cicogna per la sclerosi multipla”

Sono 77 i centri in tutta Italia, tra cui anche quello presente all’interno dell’azienda ospedaliero–universitaria di Ferrara, segnalati nell’ambito di “Una cicogna per la sclerosi multipla”, il progetto promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla e Sin, Società italiana di neurologia, volto a migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dai centri clinici sclerosi multipla e sostenere le donne colpite dalla malattia alla ricerca di una gravidanza.

Questi centri adottano un approccio multi-disciplinare nel trattamento delle pazienti che vorrebbero diventare mamme, proponendo percorsi clinici dedicati e counselling preconcezionale.

Questo conferma ancora una volta l’attenzione alla salute di genere e in particolare alla salute della donna al S.Anna, azienda già riconosciuta con i “Tre Bollini Rosa” da Onda.

Ieri mattina, giovedì 28 marzo, presso la sede della Regione Lombardia a Milano è avvenuta la premiazione dei centri clinici. A ritirare il premio Luisa Maria Caniatti, responsabile della struttura semplice dipartimentale “Centro sclerosi multipla, Gestione farmaci ad alta complessità”.

Presso l’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara è presente il “Centro Sclerosi Multipla, gestione farmaci ad alta complessità” che, nel corso del 2018, ha seguito 300 donne, la cui fascia di età era compresa fra i 15 e i 50 anni (4 di loro erano in gravidanza).

Il Centro di Cona garantisce alle pazienti in età fertile competenze multidisciplinari/multi professionali dalla fase pre-concezionale al parto avvalendosi, oltre che del neurologo, delle figure professionali del ginecologo, psicologo, anestesista, neonatologo, ostetrica e infermiere; offre un servizio di counselling pre-concezionale rivolto alla paziente ed alla coppia, indirizzandola ai percorsi di screening della fertilità e di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita); dispone di procedure condivise per una corretta gestione delle terapie farmacologiche in caso di gravidanza programmata o imprevista e nel post-parto; offre un percorso di sorveglianza neurologica durante la gravidanza, il puerperio e l’eventuale allattamento; offre un sostegno psicologico alla donna ed alla coppia dal counselling pre-concezionale al post parto.