La Municipale rintraccia il pirata di via Piangipane

La Polizia Locale Terre Estensi è riuscita rintracciare l’autore, datosi alla fuga, dell’incidente avvenuto in via Piangipane la sera del 20 gennaio, grazie alla sinergia con le polizie locali confinanti.

Infatti, nella sera di domenica scorsa, la pattuglia della Polizia Locale inviata sul luogo del sinistro, ha riscontrato che la recinzione di un cantiere era stata abbattuta e un veicolo in sosta, un suv, era pesantemente danneggiato, senza che nel luogo fosse presente alcuno. I frammenti di veicolo recuperati sulla carreggiata sono diventati elementi interessanti e hanno permesso agli agenti di procedere con una ricerca a tappeto nelle autocarrozzerie della città.

Seguendone il percorso, si è appreso che il veicolo era stato trasportato a Copparo dove le successive indagini condotte dal Corpo di Polizia Locale hanno fatto risalire a un nuovo luogo di ricovero del veicolo, questa volta a Rovigo.

Grazie alla collaborazione della Polizia Locale del Comune veneto, con la quale sono stati scambiati fotogrammi del veicolo, il 22 gennaio si è riusciti a risalire alla proprietà dell’auto e al trasgressore: si tratta di M.F., nato e residente nel ferrarese.

Le conseguenze della fuga implicano per l’uomo l’applicazione di diverse sanzioni: dalla velocità non commisurata alle condizioni ambientali, all’omissione di informazioni alla controparte, come pure delle misure idonee alla salvaguardia della sicurezza della circolazione e a evitare la dispersione delle tracce utili all’accertamento delle responsabilità.