A13, il Pd spinge per la terza corsia: “Shock economico per Ferrara”

Dopo mezzo secolo di disagi, è tempo che tutta l’autostrada A13 Bologna-Padova goda della terza corsia, e non solo il tratto da Bologna Arcoveggio a Ferrara sud, lungo circa 32 chilometri, che “entrerà nella fase cantierabile entro il 2019”, secondo quanto promesso dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Raffaele Donini.

A riportare l’attenzione su una delle più importanti infrastrutture viarie della nostra regione è il consigliere comunale Alessandro Talmelli (Pd) che, tramite un ordine del giorno, impegna il sindaco e la giunta ad “attivarsi presso Autostrade per l’Italia, Regione Emilia Romagna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in sede di conferenza dei servizi, affinché l’opera venga realizzata per tutta la tratta Padova-Bologna comprendendo le opere di mitigazione acustiche e ambientali e le opere complementari in entrata e uscita dai caselli”.

Mentre al ministero dell’ambiente è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto della terza corsia nel tratto da Bologna Arcoveggio a Ferrara sud, il consigliere ‘dem’ spinge per l’ampliamento in tutta l’autostrada lunga oltre 116 chilometri perché, oltre a essere un “intervento opportuno e necessario per dare una adeguata risposta alla crescente domanda di trasporto”, potrebbe “rappresentare il vero shock economico della città di Ferrara che si trova in posizione strategica per il collegamento infrastrutturale e logistico non solo per le nostre zone industriali e artigianali, ma anche per tutta la Romagna”.

Un modo per affrontare i “molti disagi a cui in quasi 50 anni non è stata data adeguata risposta, ma anzi si sono piuttosto accentuati a causa dell’aumento del traffico veicolare soprattutto in corrispondenza dei tratti più urbanizzati”.

Tra i disagi per le comunità locali – “sia per l’inquinamento e l’impatto ambientale non adeguatamente mitigato sia per l’assenza di una adeguata connessione fuori dai caselli con la viabilità secondaria, sia per la mancanza di infrastrutture a servizio dell’utenza debole quali gallerie per pedoni e ciclisti, oggi costretti ad attraversare l’arteria autostradale attraverso innumerevoli cavalcavia” – Talmelli pensa a quelli vissuti anche da automobilisti e autotrasportatori.

“I mezzi in transito tra il Veneto e Ferrara-Bologna sono decuplicati in pochi decenni e ora le due corsie la fanno sembrare più che un’autostrada, un’arteria a scorrimento veloce, che poi alla fine così veloce non è – nota Talmelli – sia per le ripetute code da incidente che per l’impressionante mole di camion e mezzi pesanti che vi transitano quotidianamente”.

Per quanto riguarda l’imponente afflusso dei cosiddetti bisonti della strada, “è stato posto un divieto di sorpasso dei mezzi pesanti sul tratto più importante che collega l’Emilia e la zona Adriatica con il nord est, per evitare l’alto tasso di incidentalità che negli anni scorsi aveva caratterizzato l’A13 – ricorda il consigliere Pd -. Pur vigendo per gli altri mezzi il limite di velocità dei 130 chilometri orari, è comunque consigliabile tale massimale di velocità solo quando la strada lo consente e soprattutto occorre rispettare la distanza di sicurezza che è spesso, insieme alla distrazione, la principale causa degli incidenti e dei tamponamenti che si verificano sulla A13″.