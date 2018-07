Il villaggio di Porto Garibaldi nella top ten dei parchi acquatici

Porto Garibaldi. C’è anche l’Holiday Park Spiaggia e Mare di Porto Garibaldi tra i dieci migliori campeggi e villaggi italiani con parco acquatico del 2018, selezionati dal network KoobCamp nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza.

La top ten – in cui il villaggio turistico con acqua park in viale dei Mille risultava l’unica località dell’Emilia Romagna – ha decretato la vittoria del Camping Piani di Clodia a Lazise (VR), tra le località turistiche più famose del Lago di Garda, che si è aggiudicato il titolo di Miglior Campeggio-Villaggio con Aquapark dell’anno.

Per il secondo anno consecutivo il Veneto si porta a casa il titolo di vincitore assoluto, e piazza ben sei campeggi-villaggi tra i primi dieci, ma il villaggio comacchiese ideale per le vacanze estive, in quanto capace di offrire refrigerio e divertimento, ha dato filo da torcere anche ai concorrenti di Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte.

Il premio è il risultato di un’attenta selezione che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 migliori campeggi e villaggi con aquapark del 2018. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp in collaborazione con TrustYou, affermata piattaforma di feedback a livello internazionale per l’analisi delle recensioni dei turisti sui maggiori portali di settore.