Terribile incidente dopo il ponte sul Po, gravi due ragazzi

Spaventoso incidente dopo il ponte sul Po a Santa Maria Maddalena, all’incrocio tra via Carducci e via Malcantone. Il bilancio è di due feriti gravi, entrambi giovanissimi: un ragazzo di 18 anni, A.V., trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cona in pericolo di vita, e una sua coetanea che versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il terribile sinistro ha coinvolto una moto da cross e un’auto Hyundai. I due ragazzi, per cause ancora in corso di accertamento, in sella alla moto stavano imboccando il ponte dalla frazione occhiobellese verso Ferrara quando si sono scontrati con il veicolo che procedeva nel senso opposto e stava svoltando a sinistra verso via Malcantone.

L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio sono stati inevitabilmente il giovane centauro e la sua passeggera. Il 18enne di nazionalità romena, residente a Occhiobello, ha riportato i traumi più gravi ed è stato trasportato in eliambulanza al Sant’Anna; grave anche l’amica 17enne di nazionalità italiana e residente a Santa Maria Maddalena.

Sul posto – oltre al personale del 118 intervenuto con ambulanza ed elisoccorso proveniente dal Veneto – sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi e la polizia municipale per regolare la viabilità. Il traffico è andato in tilt: si registrano code di chilometri in via Padova.

