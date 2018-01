Il Consorzio di Bonifica entra in classe

di Marcello Celeghini

È sempre più intensa l’attività che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara svolge in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia per far comprendere l’importante fusione tra elemento naturale e culturale che avviene nel territorio ferrarese. Anche per il 2018 sono già in programma diverse iniziative, confermate dopo le sperimentazioni degli anni precedenti, che coinvolgeranno migliaia di alunni.

Tutto dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado è il concorso “Acqua e Territorio”, promosso da Anbi Emilia Romagna e da tutti i consorzi operanti in regione, che vedrà gli alunni cimentarsi quest’anno sul tema ‘In viaggio alla scoperta della biodiversità, luoghi e ricchezza di bonifica’, ovvero nella realizzazione di un video che valorizzi il ruolo dell’acqua e le attività dei consorzi di bonifica che migliorano l’ambiente. La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata al 21 marzo prossimo. Pensata per le scuole elementari e medie è anche la realizzazione di un Calendario Meteorologico 2018 che, attraverso la colorazione ogni giorno di un simbolino (sereno, nuvoloso, pioggia, neve) a seconda del tempo all’esterno, consentirà la partecipazione delle classi ad una estrazione a premi e al regalo di un pluviometro.

Numerose sono le iniziative messe in campo dal Consorzio per coinvolgere gli istituti secondari di secondo grado sia a livello di classe che come esperienza individuale dello studente. Nel 2017 sono state contattate ben 18 scuole per proporre progetti, sono state svolte 52 ore di lezione in 97 classi diverse (in totale 2300 alunni) e oltre 26 visite guidate agli impianti idrovori. Molto rilevante è il progetto formativo ‘Acqua e Territorio Lab’, rivolto agli istituti tecnici, professionali e agrari, nel quale vengono portate esperienze dirette e concrete delle attività quotidiane di chi lavora nel Consorzio cercando di sensibilizzare all’importanza del risparmio idrico in agricoltura.

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara si renderà ancora disponibile ad accogliere studenti in stage o in progetti di alternanza scuola/lavoro: per quest’anno sono disponibili 11 posti nei settori contabilità, comunicazione, territorio, sistema informativo geografico, catasto. “Il nostro obiettivo- sottolinea il presidente Franco Dalle Vacche- è quello di far comprendere ai ragazzi la fragilità del nostro ecosistema e l’importanza del lavoro dei consorzi troppo spesso alla ribalta della cronaca solo per questioni negative che non tengono conto del lavoro complesso e quotidiano sui nostri territori”.

Soddisfazione per le tante iniziative in cantiere da parte del direttore dell’ufficio scolastico regionale, Giovanni Desco. “Lavorare con le scuole può portare all’interno di ogni ente pubblico o privato energia nuova. Per i dirigenti scolastici spesso è difficile scegliere a quali progetti far partecipare le classi, non tanto per la non utilità ai fini formativi, quanto per la scarsità di tempo da dedicare ad attività extracurricolari”.

Nei prossimi anni il Consorzio metterà a disposizione di ricercatori e studenti universitari uno spazio per lo studio. “Entro la fine del nostro mandato, nel 2020, l’obiettivo – annuncia il consigliere del Consorzio, Leopoldo Santini- è quello di realizzare nell’Idrovoro di Sant’Antonino, nelle vicinanze di Cona, la sede del nostro archivio e della nostra immensa biblioteca con postazioni di studio che saranno aperta anche a tutta la cittadinanza”.