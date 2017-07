Teatro e marionette ai Lidi Ferraresi

Lido Scacchi. Torna la rassegna itinerante Teatro Estate, organizzata e diretta da Massimiliano Venturi, approda in viale Alpi Centrali al Lido degli Scacchi. Dopo avere emozionato il pubblico in tante occasioni, ritorna a grande richiesta, il 5 luglio, la compagnia Gambeinspalla Teatro di Eros Goni, con lo spettacolo “Il Sogno”. Un lavoro unico nel suo genere, che da anni incanta il pubblico di tutta Italia ed Europa con poesia e comicità. Un carretto d’altri tempi, uno attore bizzarro, mimo, clown, mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore antico, sospeso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità. Il pubblico sarà cullato con il naso all’insù ad ammirare bolle di sapone quasi fossero anime volanti che si trasformano da piccole a grandi, poi giganti, con mille riflessi colorati e piene di fumo; fino al culmine dell’incanto, quando un tripudio di bolle avvolgerà palco e platea in un volo libero. “Uno spettacolo per tutte le età – come lo ha definito l’autore ed interprete Eros Goni – per tutti gli intenditori di sogni”.

Secondo appuntamento fissato per mercoledì 12 luglio al Lido di Pomposa. Andrà in scena Massimiliano Venturi con lo spettacolo lo spettacolo “Burattini Gran Varietà”. Lo spettacolo dei Burattini di Mattia Zecchi, previsto per mercoledì 28 giugno al Lido degli Estensi, rimandato per pioggia, sarà recuperato mercoledì 16 agosto.

La programmazione Teatro Estate, realizzata da Bialystok Produzioni con la direzione artistica di Massimiliano Venturi, è gemellata con la rassegna ravennate “Burattini alla Riscossa!”. Le due rassegne sono parte integrante di un cartellone che attraverserà per tutta l’estate le due province, realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.