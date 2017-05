La musica che parla ai bambini nelle pance

Il 13 maggio Emiliano Toso, phd, musicista compositore e biologo cellulare descritto come attento alle nuove prospettive dell’epigenetica e della nuova biologia, porterà al cinema San Benedetto di Ferrara, in via Tazzoli, 1 il progetto “Translational Music”, con una conferenza concerto dal titolo “Musica e Biologia: La Danza della Vita”.

“L’obiettivo è quello di generare una nuova consapevolezza nella città – spiega l’organizzatore Fabiano De Marco -, svelandoci come ascoltare il micro e il macro cosmo attraverso un viaggio in musica, immagini e parole in grado di risvegliare benessere fisico, emozionale e spirituale”.

Emiliano Toso eseguirà le melodie di Translational Music. “Queste dolci melodie – spiegano gli organizzatori – verranno interpretate con pianoforte accordato a 432Hz, secondo le leggi naturali. Emiliano Toso, con il supporto del biologo americano Bruce Lipton, ha creato e sta diffondendo nel mondo il suo progetto Translational Music”.

La sua musica promuove stati di rilassamento, riduce i livelli di stress e aumenta l’attenzione e la creatività; viene utilizzata da scuole, ospedali, centri di cura e benessere, scienziati internazionali e gruppi di lavoro nel campo della salute, dell’educazione, del coaching e della gravidanza. I suoi articoli sono apparsi su testate nazionali e ha partecipato a servizi del TG2 e di Studioaperto. Viene invitato in Europa e in America a conferenze internazionali in cui viene trattata l’integrazione tra Arte e Scienza per il benessere dell’Uomo e della Natura.

La musica di Emiliano Toso è stata scelta da Gregg Braden, Bruce Lipton, Deepak Chopra, Raymond Moody, Neale Donald Walsch e molti altri importanti divulgatori internazionali che lavorano nel campo scientifico e olistico.

“Translational Music – conclude De Marco – è un dono per i bambini nelle pance delle loro mamme, per chi vuole rinascere e per tutti coloro che ricercano il proprio benessere fisico, emozionale e spirituale”.

Il cinema aprirà alle 14.30. Il concerto inizia alle 15.30 che durerà fino alle 18.

Per informazioni: Sergio Goffi – sergio.aclapforlove@gmail.com – 347 8851225, Fabiano De Marco – demarco.fabiano@gmail.com – 348 3556470.

Ingresso 15 euro, ridotto (minori di anni 14) 10.