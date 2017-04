Giro delle Mura, attesi 2mila partecipanti alla “corsa dei ferraresi”

di Andrea Mainardi

Con l’avvicinarsi del 1 maggio, fervono i preparativi per l’organizzazione dell’evento podistico ferrarese per eccellenza. Il classico giro delle mura, giunto alla quarantacinquesima edizione, si suddividerà a sua volta in diversi eventi che daranno spazio in maniera particolare ai più giovani. Tutto ruoterà intorno all’ippodromo che sarà il centro nevralgico della manifestazione oltre a rappresentare sia la partenza che l’arrivo delle varie podistiche competitive e non.

Per la “corsa dei ferraresi” sono attesi circa duemila partecipanti. Le iscrizioni sono ancora lontane da questa ragguardevole quota ma saranno aperte fino alle 9.30 circa del giorno stesso, lunedì 1 maggio, per raccogliere più adesioni possibili. Gli appartenenti alle società sportive dovranno anche presentare il certificato medico per partecipare all’evento, obbligo dal quale sono esentati i semplici avventori non iscritti ad alcuna società.

Alle 9 prenderà il via la camminata ‘Corri con la mamma’ nel quale i genitori potranno compiere un breve tratto di percorso assieme ai propri figli, anche in carrozzina. Venti minuti dopo partiranno le altre minipodistiche riservate ai più piccoli mentre alla 9.30, sarà la volta dell’inizio della camminata ‘Nordic Walking’ della lunghezza di 12 km. Alle 10 infine partiranno la camminata ludico motoria da 7 km e la podistica competitiva da 12.5 km. Ad allietare i partecipanti ci saranno gli allegri clown dell’associazione ‘Vola nel cuore’, i cani della Pet Therapy, la contrada di S. Luca ed un gruppo di Scariolanti provenienti da Ravenna.

A fare le veci dell’amministrazione comunale alla presentazione dell’evento è stato Fausto Molinari: “questa 45^ edizione è la ‘classica tra le classiche’ tra gli eventi podistici cittadini sia per la sua data di nascita sia per il percorso sul quale si svolgerà. Sarà una giornata particolare, che in passato ha visto grandi atleti protagonisti, e nella quale verranno valorizzate le mura cittadine. Ringrazio sentitamente gli sponsor e tutti i volontari senza i quali tutto questo non sarebbe possibile”.

Tra gli organizzatori della manifestazione non poteva certo mancare il decano di questo eventi, Luciano Mazzanti: “questa è la vera corsa dei ferraresi, è un evento molto amato e conosciuto al quale abbiamo deciso di apportare alcune novità legate soprattutto ai più piccoli ed ai ‘camminatori’. Rispetto alla scorsa edizione anche il percorso subirà alcune modifiche, abbiamo infatti scelto di tagliare fuori le zone di via Bologna e Foro Boario, la parte iniziale si snoderà su via Putinati e vedrà l’attraversamento del piccolo ponte sul Volano che dà sulle mura”.

Modifiche alla viabilità. Per consentire lo svolgimento della corsa podistica, nella mattinata di lunedì 1 maggio dalle 9 alle 13 nelle strade cittadine inserite nel percorso della manifestazione sarà in vigore un divieto di circolazione (eccetto per i veicoli di servizio) per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei concorrenti.

Questo il percorso interessato dal provvedimento: Ippodromo, Via Antolini, via Goretti, Via Fabbri, Via del Melograno, pontino ciclo- pedonale, attraversamento viale Volano, imbocco sottomura, Via Bartoli, attraversamento Via San Maurelio/Via Marco Polo, imbocco sottomura, attraversamento Via Pomposa, sottomura di via Caldirolo, attraversamento di P.le San Giovanni, sottomura fino via Azzo Novello, risalita sulle mura fino corso P.ta Mare, attraversamento e risalita sulle mura fino ai Bagni Ducali, sottomura di via Marco Polo, attraversamento Via Marco Polo/San Maurelio, via Bartoli , sottomura , attraversamento di V.le Volano, pontino ciclo-pedonale, via Melograno, via Fabbri, via Roveroni, Via Pitteri, ciclabile via Poletti, Ingresso Ippodromo.