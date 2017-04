Vm Motori: “Le istituzioni pretendano chiarezza”

“La Giunta della Regione Emilia-Romagna continua a balbettare sulla situazione dei lavoratori della Vm Motori”. Lo sostiene la segreteria del Gruppo assembleare L’Altra Emilia Romagna, a seguito della interrogazione alla Giunta regionale, presentata dal consigliere regionale Piergiovanni Alleva sul perdurare dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali alla Vm di Cento del Gruppo Fca.

Dopo un periodo di oltre un anno di ricorso alla Cassa integrazione Ordinaria, si sono attivati da un mese i contratti di solidarietà, a detta della Giunta Bonaccini, per far fronte a un periodo di compressione delle vendite che però l’azienda stima ancora di breve durata. “A pesare sulle vendite dei motori diesel prodotti nello stabilimento – spiegano dal gruppo assembleare – è anche lo scandalo “Dieselgate” che ha coinvolto alcuni modelli della Fca, ma per l’installazione a posteriori di un dispositivo in grado di oscurare le emissioni nocive, che nulla ha a che vedere con la qualità del motore prodotto in Italia”.

“Da tempo – continua la nota – i lavoratori attendono una posizione chiara dai vertici Fca, di capire quali siano gli investimenti che determinano il futuro dello stabilimento, attraverso il piano industriale ancora non noto. Le istituzioni devono pretendere chiarezza e certezza di intenti, per evitare delocalizzazioni che lascerebbero più di mille lavoratori senza occupazione, e purtroppo i segnali non sono incoraggianti. Le dichiarazioni del Ceo del Gruppo Fca, Sergio Marchionne, non fanno ben sperare, infatti in più occasioni ha ribadito che il futuro delle auto è costituito dai motori alimentati a energia elettrica e da altre fonti rinnovabili, dichiarando superata la tecnologia dei motori diesel. Quello che occorre per la Vm Motori quindi è un piano di riconversione della produzione dei motori diesel; le competenze e la professionalità ci sono, non vorremmo mancasse la volontà dell’azienda”.

“Pertanto – è la conclusione del grupo L’Altra Emilia Romagna – non è più rinviabile l’intervento delle istituzioni pubbliche per conoscere il piano industriale e le intenzioni del Gruppo Fca per lo stabilimento centese e per avviare un percorso di innovazione tecnologica di prospettiva, senza il quale purtroppo la Vm Motori avrà respiro corto”.