A Cento ‘Musica diversa omaggio a Demetrio Stratos’

Spegne quest’anno le 20 candeline la rassegna “Musica diversa omaggio a Demetrio Stratos”, che con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Cento e del Circolo Culturale Compagnia “Teatro Ribelle”, si svolgerà nel piazzale della Rocca nella città di Cento il 23 e 24 giugno.

Come sempre la manifestazione sarà arricchita non solo da concerti ma anche dallo stage finale delle varie discipline proposte. Per festeggiare l’evento saranno ospiti i mitici “I Ribelli” di Demetrio, nell’intento di celebrare il cinquantesimo anniversario della song “Pugni chiusi”.

Per partecipare al laboratorio “Suonare la voce” e per le bands interessate a partecipare alla manifestazione, sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno giovedì 25 maggio.

La rassegna è nata inizialmente come concorso, per poi trasformarsi nel tempo in rassegna musicale per gruppi rock-underground emergenti ed è rivolta a tutte le bands italiane e straniere, anche sotto contratto discografico e/o editoriale. Il patron della manifestazione, Raffaello Regoli, si è avvalso inizialmente della collaborazione di Daniela Ronconi Demetriou (moglie di Demetrio). Il messaggio dell’evento è di proporre come percorso artistico la ricerca di nuove sonorità fuori da ogni schema, sogno che ha sempre connotato la vita di Demetrio Stratos.

Dal 21 al 24 giugno si terranno gratuitamente il Laboratorio musicale di canto, con i docenti Boris Savoldelli e Luca Fattori. Come nelle precedenti edizioni, la selezione delle band in rassegna avverrà tutta sul Web, dove i giurati a partire dal lunedì 13 febbraio fino alle ore 12:30 di giovedì 25 maggio avranno modo di ascoltare e valutare i video/audioclip direttamente sul Web.

Le edizioni passate hanno ospitato artisti quali Paolo Tofani e Ares Tavolazzi (Area), Runaway Totem, Albert Hera, Renato Miritello, Marco Tuppo, Mariposa, Claudio Chianura.

Per informazioni e chiarimenti è possibile visionare il sito “Rassegna di musica diversa omaggio a Demetrio Stratos”, il link http://modomusica.com/rmdods/, la pagina di facebook: https://www.facebook.com/rmdods/ o contattare l’Ufficio stampa (Raffaello Regoli 340 0807211 – Dauno Giuseppe Buttiglione 368 401089)