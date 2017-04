Spal, difesa in emergenza contro il Cittadella

di Andrea Mainardi



Arrivata alla quarta vittoria consecutiva, la Spal deve battere il ferro finchè è caldo centrando quanti più risultati positivi nelle prossime partite in modo da assicurarsi la promozione in serie A. Martedì nel turno infrasettimanale, i biancoazzurri affronteranno un’altra neopromossa che sta facendo cose egregie come il Cittadella.

Tra squalifiche ed acciacchi le scelte di mister Semplici sono abbastanza scontate ma questo non è mai stato un probleda durante l’anno come si è visto anche sabato a Latina, dove i subentrati hanno tutti svolto al meglio il proprio compito.

A decidere questo rush finale della stagione saranno soprattutto le energie mentali rimaste: “abbiamo speso molto a Latina ma abbiamo centrato un’altra importante vittoria che ci dà ulteriore forza e cosapevolezza. Cambiando Finotto per Zigoni una volta rimasti in dieci volevo mandare un messaggio alla squadra dato che potevamo ancora farcela a vincere la gara.

Il merito è stato del gruppo che ancora una volta si è sacrificato a testimonianza del valore di questi giocatori, contro una squadra che ci ha messo in difficoltà”.

Contro il Cittadella ci saranno diverse defezioni: “Vicari è Silvestri non saranno della partita, difficile recuperare anche Costa (febbre) e Schiattarella (affaticato). Saremo in emergenza ma chi andrà in campo farà bene, servirà una prestazione delle nostre. Ci aspettano cinque finali ed in particolare le prossime due partite saranno decisive per il nostro finale di stagione. Il Cittadella è ripartito bene dopo un momento di difficoltà tornando in una posizione importante in classifica, dato il valore dell’avversario e le nostre defezioni sarà un match molto duro. Tutti i miei giocatori si sentono partecipi come testimonia la continuità delle prestazioni di tutti, dobbiamo rimanere umili e con la testa sgombra per far bene”.

Infine l’allenatore toscano lancia un appello: “già dal riscaldamento vorrei che i nostri tifosi si facessero sentire supportando al massimo i giocatori. Avremo bisogno di tutta la carica e la vicinanza possibile per raccogliere questo ennesimo risultato”.

La Spal è ipotizzabile che possa scendere in campo domani con gli uomini contati in difesa date la quasi certe assenze di Silvestri e Vicari, mentre Bonifazi è squalificato. Meret allora sarà in porta e Gasparetto centrale di difesa con Giani e Cremonesi ai suoi fianchi. In mezzo al campo Lazzari sarà al suo posto sulla destra mentre Del Grosso sostituirà Costa a sinistra.

Torna Castagnetti in regia affiancato da Mora ed Arini, Schiattarella andrà al massimo in panchina. Confermato Antenucci in attacco ed al suo fianco dovrebbe rientrare Zigoni dal primo minuto a discapito di Finotto. Negli ultimi quattro precedenti la Spal ha ottenuto due vittorie, un pareggio ed una sconfitta contro il Cittadella.

Nella gara di andata i biancoazzurri si imposero per 1-2 con le reti di Bonifazi e Zigoni.