Pauroso scontro fra moto, un ferito grave

Bondeno. Pauroso incidente fra due motociclisti questa mattina attorno alle 11.30 a Bondeno, in via Per Zerbinate, all’altezza del ristorante La Perla, con un ferito grave trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Tre motociclisti in gita, provenienti da Bassano del Grappa, stavano percorrendo la via in direzione Bondeno quando uno di loro, il capofila, si è fermato con l’intenzione di svoltare a sinistra e immettersi nell’area del distributore Agip per fare rifornimento. Il motociclista che lo seguiva, non si è avveduto della manovra dell’amico e gli è quasi piombato addosso: ha disperatamente cercato di evitarlo, urtando la sua moto e facendolo cadere a terra insieme alla moglie, per poi proseguire e finire nel piazzale del distributore Agip sbattendo violentemente contro uno dei pannelli pubblicitari. Il terzo motociclista non ha potuto fare altro che assistere da dietro alla scena.

Il motociclista capofila non ha riportato particolari conseguenze (per la moglie che stava trasportando solo qualche abrasione), ma per il 61enne finito nel piazzale del distributore le condizioni sono apparse subito gravi. L’uomo ha infatti riportato diverse fratture, due alla tibia (di cui una esposta), al ginocchio e al tallone della gamba sinistra.

Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 da Finale Emilia e i vigili del fuoco volontari di Bondeno, la cui opera è risultata preziosa dato che la gamba del ferito si era gonfiata al punto che è stato necessario tagliare con le tronchesi lo scarpone della gamba prima di affidarlo ai sanitari. Date le condizioni del malcapitato centauro, è stata fatta intervenire l’eliambulanza per il suo trasporto in ospedale, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Gli stessi vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza l’area dell’incidente, mentre i carabinieri di Bondeno, intervenuti con due pattuglie, si sono occupati dei rilievi.