I convocati per Latina-Spal

Prima della partenza per il ritiro di Latina, il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici ha diramato la lista dei convocati per il match Latina-Spal in programma domani, sabato 22 aprile alle ore 15, allo stadio “Domenico Francioni”.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: Marchegiani, Meret, Poluzzi

DIFENSORI: Bonifazi, Cremonesi, Gasparetto, Giani, Silvestri, Vicari

CENTROCAMPISTI: Arini, Castagnetti, Costa, Del Grosso, Ghiglione, Lazzari, Mora, Schiattarella, Schiavon

ATTACCANTI: Antenucci, Costantini, Finotto, Zigoni

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Floccari, Pontisso.