Fa la spesa gratis e torna a casa con una denuncia

Comacchio. Ha tentato di fare la spesa gratis ma non è tornata a casa con formaggi, salumi e verdura a costo zero, quanto con una denuncia per tentato furto. La ‘ladra affamata’ è una ragazza di 22 anni di nazionalità rumena, pizzicata ieri al centro commerciale “Le Valli” di Comacchio.

La giovane, pregiudicata e residente a Ferrara, mercoledì pomeriggio è entrata nel supermercato “Bennet”, presente all’interno del centro commerciale, e ha iniziato ad asportare dagli scaffali generi alimentati per un valore di 150 euro.

Il furto, o tentato tale, è stato però notato e segnalato al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lagosanto che hanno denunciato in stato di libertà la 22enne rumena.