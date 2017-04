Manutenzione ponti. Fabbri:«Marchi restituisca la tessera del Pd»

«Consiglio al vice-presidente della Provincia, Andrea Marchi, di riconsegnare la tessera del Pd, visto e considerato che se la prende indirettamente con le scelte del suo partito, che prima ha affossato le Province, mentre adesso Marchi lamenta la mancanza di risorse per la manutenzione di ponti e infrastrutture.» L’invito del capogruppo regionale della Lega Nord, Alan Fabbri, al vicepresidente della Provincia di Ferrara arriva dopo che Marchi aveva risposto a Nicola Lodi sulla manutenzione die ponti.

La provincia per «ogni problema – attacca Fabbri – lamenta la cronica assenza di risorse. Vale per la gestione degli istituti scolastici di propria competenza, alle strade provinciali, fino alla gestione delle infrastrutture.» Opere che destano molta preoccupazione per i cittadini: una preoccupazione condivisa dalla Lega Nord, che ha pronta un’interrogazione indirizzata all’Assemblea legislativa. «Chiediamo un controllo dell’integrità delle opere di competenza della Provincia – anticipa Fabbri – ed anche che si trovino in fretta le risorse per rimettere in sicurezza i ponti, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture viarie provinciali. E’ assurdo che a causa della sconsiderata riforma Del Rio la situazione sia al limite del paradossale, e che sia il Pd stesso a lamentarsi dei propri errori.»

E non si fa attendere la pronta risposta dello stesso Marchi: «Il consigliere regionale Alan Fabbri, che personalmente stimo – afferma il sindaco di Ostellato – è troppo intelligente e capace per ridurre la discussione a “Marchi che si lamenta e che deve riconsegnare la tessera del Pd”. Proprio perchè lo stimo gli ricordo che più che una lamentela è un grido di dolore che proviene da tutte le Province di Italia, per i motivi già ampiamente noti e esposti e che ci sono due modi di fare politica: rivolgersi agli elettori o operare perché i cittadini abbiano garanzia dei servizi di competenza provinciale a cui hanno diritto. Non “lamentarsi”, o meglio non fare appello al buon senso del Governo significherebbe che gli amministratori provinciali pensano agli elettori; abbiamo invece l’ambizione di pensare ai cittadini ed ai loro bisogni.Ricordo ancora all’amico Fabbri – prosegue Marchi – che per fortuna nel Pd ancora non siamo allo stadio dei cervelli all’ammasso e chi vi aderisce, ricoprendo anche incarichi, ha la possibilità di pensare, esprimere opinioni e criticare il governo nazionale. Sulla questione di specie, io l’ho sempre fatto, criticando duramente una riforma nata male e morta peggio; dirò di più, l’ho fatto anche in sede politica e durante lo svolgimento del congresso del Pd in corso. Ritengo sia una grande ricchezza il fatto che non siamo intruppati e i governi locali possano criticare il governo nazionale». E Marchi chiude con una domanda, che un contro-provocazione: «Ha forse consegnato la tessera quando la Lega Nord governava fino a novembre 2011 insieme a Berlusconi ed il Paese era sull’orlo di quel default di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze, Enti Locali per primi».