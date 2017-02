Ampliamento stadio, a breve i dettagli sui lavori

di Marcello Celeghini

È stato un dibattito acceso quello svoltosi mercoledì pomeriggio nel corso della seduta della prima commissione consiliare per l’esame dell’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017- 2019. Sono stati sollevati vari temi che abbracciano un pò tutte le voci messe a bilancio per il prossimo triennio e già presentate nel corso di una apposita conferenza stampa.

Uno dei temi più caldi è stato sicuramente quello legato ai lavori di ampliamento e di adeguamento dello stadio Paolo Mazza, voce che, assente per ora dal bilancio, ha visto i consiglieri Anselmi e Fornasini chiedere all’assessore Aldo Modonesi delucidazioni in merito. L’assessore nella risposta è stato abbottonato per via della delicata fase di valutazione delle diverse ipotesi di intervento. “Stiamo ragionando in particolare su due ipotesi che ci consentiranno di ottenere il risultato- spiega l’assessore ai Lavori Pubblici-. La prossima settimana convocheremo una commissione consigliare ad hoc per affrontare l’argomento e per riferire alla città le decisioni. La scelta di come intervenire sulla struttura terrà conto delle esigenze di sicurezza e di vivibilità di tutto il quartiere in cui è inserito lo stadio”.

Altra voce che ha suscitato vari interventi da parte dei consiglieri di opposizione è quella relativa al programma degli altri lavori pubblici. “Proseguiranno gli interventi sull’illuminazione pubblica della città, passando da una illuminazione in serie ad una in derivazione, andremo ad implementare la sicurezza dei nostri poli scolastici facendo si che essi risultino totalmente a norma con le prescrizioni antisismiche- assicura Modonesi-. Altro investimento importante sarà quello consentito dai finanziamenti provenienti dal bando PorFesr che consentiranno la riqualificazione di Piazza Verdi e di Piazza Travaglio”. Buone notizie anche per il Baluardo dell’Amore che entro l’estate dovrebbe vedere la ripresa del cantiere per il recupero definitivo, così come ci sono spiragli per il Baluardo di San Lorenzo, ormai da anni in degrado.

Il consigliere forzista Anselmi ha chiesto spiegazioni all’assessore Luca Vaccari anche riguardo la situazione processuale relativa al derivato Dexia, dopo lo spiraglio aperto dal caso di Prato. “La situazione riguardante il derivato Dexia è per ora bloccata, si aspetta un pronunciamento definitivo sulla vicenda- ammette Vaccari-. A maggio dovrebbe riprendere l’iter processuale, quindi entro novembre sapremo se ne usciremo vincitori o sconfitti. Nell’evenienza della seconda ipotesi stiamo continuando ad accantonare somme da versare qualora dovessimo perdere la causa, ad ora abbiamo messo da parte oltre 5 milioni di euro”.